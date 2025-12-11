Ile Maurice: Un homme subit un chantage sexuel en ligne

Un jeune de 22 ans habitant la région de Caroline a porté plainte lundi 8 décembre pour cyber-extorsion, après avoir été la cible d'un chantage sexuel sur Internet. L'affaire a été enregistrée cette semaine auprès des autorités.

Il aurait été contacté via un compte Facebook appartenant à une femme se présentant comme originaire d'Inde. Après plusieurs échanges de messages, celle-ci aurait proposé un appel vidéo à caractère sexuel via une application de messagerie.

Au cours de la journée, le jeune homme aurait ensuite reçu une capture d'écran le montrant dénudé, envoyée depuis le même numéro. L'interlocutrice l'aurait alors menacé de diffuser son enregistrement sur Internet s'il refusait de payer une somme d'argent.

Sous pression, la victime aurait effectué deux virements totalisant Rs 5 000 sur un compte bancaire qui serait une banque locale, persuadé que cela empêcherait la diffusion de la vidéo. Cependant, il a par la suite appris par un ami que le contenu avait malgré tout commencé à circuler en ligne.

Se sentant humilié et abusé, le jeune homme a immédiatement signalé les faits aux autorités, qui ont ouvert une enquête pour cyber-extorsion et tentent de remonter jusqu'aux responsables.

Grâce au virement qui se serait fait sur un compte bancaire local, ils ont pu avoir le nom d'un suspect.

Les forces de l'ordre rappellent au public la nécessité de faire preuve de prudence lors d'interactions en ligne, en particulier avec des inconnus, et encouragent toute personne victime de chantage numérique à porter plainte sans délai.