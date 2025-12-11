Ile Maurice: Un homme subit un chantage sexuel en ligne

11 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un jeune de 22 ans habitant la région de Caroline a porté plainte lundi 8 décembre pour cyber-extorsion, après avoir été la cible d'un chantage sexuel sur Internet. L'affaire a été enregistrée cette semaine auprès des autorités.

Il aurait été contacté via un compte Facebook appartenant à une femme se présentant comme originaire d'Inde. Après plusieurs échanges de messages, celle-ci aurait proposé un appel vidéo à caractère sexuel via une application de messagerie.

Au cours de la journée, le jeune homme aurait ensuite reçu une capture d'écran le montrant dénudé, envoyée depuis le même numéro. L'interlocutrice l'aurait alors menacé de diffuser son enregistrement sur Internet s'il refusait de payer une somme d'argent.

Sous pression, la victime aurait effectué deux virements totalisant Rs 5 000 sur un compte bancaire qui serait une banque locale, persuadé que cela empêcherait la diffusion de la vidéo. Cependant, il a par la suite appris par un ami que le contenu avait malgré tout commencé à circuler en ligne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Se sentant humilié et abusé, le jeune homme a immédiatement signalé les faits aux autorités, qui ont ouvert une enquête pour cyber-extorsion et tentent de remonter jusqu'aux responsables.

Grâce au virement qui se serait fait sur un compte bancaire local, ils ont pu avoir le nom d'un suspect.

Les forces de l'ordre rappellent au public la nécessité de faire preuve de prudence lors d'interactions en ligne, en particulier avec des inconnus, et encouragent toute personne victime de chantage numérique à porter plainte sans délai.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.