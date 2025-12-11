Afrique Centrale: Est de la RDC - Après l'offensive à Uvira, quelles intensions pour l'AFC/M23?

11 Décembre 2025
Radio France Internationale

En République démocratique du Congo, six jours seulement après l'entérinement de l'accord de paix de Washington entre Kinshasa et Kigali, la tension a repris de plus belle dans les Kivus.

L'évolution a été fulgurante : depuis mercredi 10 décembre, Uvira, la deuxième ville du Sud-Kivu, a été investie par l'AFC/M23, au terme d'une offensive éclair qui a vu ses combattants pénétrer dans la ville sans réelle résistance. Une avancée qui soulève de nombreuses questions : pourquoi maintenant, moins d'une semaine après la signature de l'accord ? Que signifie cette prise d'Uvira dans le rapport de force régional ? Plusieurs lectures circulent dans les milieux des experts qui suivent ce conflit.

Première lecture : la sincérité des acteurs. Selon plusieurs sources, Donald Trump aurait exercé une forte pression sur Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour qu'ils participent à la cérémonie à Washington.

Or, des deux côtés, Kinshasa comme Kigali avaient déjà exprimé publiquement des réserves sur les résultats attendus de cette rencontre. L'accord a bien été signé, mais la confiance n'était clairement pas au rendez-vous.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Neutraliser l'équation burundaise »

Deuxième explication : la logique militaire mise en avant par l'AFC/M23 qui affirme avoir subi des attaques aériennes. Et selon ses responsables, il fallait « éliminer la menace à la source ». Selon l'AFC/M23, le Burundi constitue une véritable base arrière des FARDC et de leurs alliés : appui logistique, opérations au sol et même base aérienne.

Comme cela avait été fait, disent plusieurs sources, à l'égard des troupes de la SADC désormais retirées de la RDC, l'objectif aurait été de « neutraliser l'équation burundaise » dans le rapport de force sur le terrain.

Obtenir des discussions avec Kinshasa

Troisième lecture : obtenir des discussions avec Kinshasa. Dans cette logique, cette démonstration de puissance viserait à pousser le président congolais à concéder davantage, au-delà des protocoles déjà négociés dans le cadre du processus de Doha.

Reste une question centrale : comment Kinshasa réagira-t-il ? Par une riposte militaire ? Ou en accentuant la pression sur Washington et Doha, garants des deux processus de paix en cours ?

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.