Addis-Abeba — Le Forum et Compagnonnage nationaux sur les emplois verts, tenu à Addis-Abeba, a permis à plusieurs entreprises locales de présenter de nouvelles technologies promouvant l'économie verte en Éthiopie.

Aladdin Holding, acteur économique influent sur le marché local, a présenté une série de produits dédiés à la purification de l'air lors de l'exposition organisée hier au Centre international de congrès d'Addis-Abeba, dans le cadre du Forum et Compagnonnage nationaux sur les emplois verts.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, Zerihun Yirga, l'un des participants au bazar, a mis en avant l'importance et la faisabilité d'utiliser des produits écologiques fabriqués pour la première fois en Éthiopie.

Il a indiqué que son entreprise, Eco Green, a développé le premier engrais liquide naturel destiné à la production de savon, précisant que ce produit n'est pas décomposé par des agents chimiques.

Selon lui, cette innovation a récemment suscité une forte demande de la part de diverses organisations non gouvernementales, qui prévoient de l'utiliser de manière étendue.

Zerihun Yirga a également souligné que l'entreprise bénéficie déjà d'une base solide de consommateurs locaux, reflétant l'intérêt croissant pour des produits écologiques sur le marché national.

De son côté, Kaleb Abiyu, un autre participant au bazar, a exposé une gamme de produits entièrement naturels développés par Aladdin Holding, spécialisée dans les solutions de purification de l'air.

Il a affirmé que l'entreprise détient un brevet d'innovation dans ce domaine. aLes produits présentés incluent notamment Kesel Briquette, Air Purifying Bag et Natural Fresh Air, désormais disponibles sur le marché local.