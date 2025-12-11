Ethiopie: Lors du Forum national sur les emplois verts, des entreprises éthiopiennes dévoilent des innovations en purification de l'air et en produits écologiques.

10 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Forum et Compagnonnage nationaux sur les emplois verts, tenu à Addis-Abeba, a permis à plusieurs entreprises locales de présenter de nouvelles technologies promouvant l'économie verte en Éthiopie.

Aladdin Holding, acteur économique influent sur le marché local, a présenté une série de produits dédiés à la purification de l'air lors de l'exposition organisée hier au Centre international de congrès d'Addis-Abeba, dans le cadre du Forum et Compagnonnage nationaux sur les emplois verts.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, Zerihun Yirga, l'un des participants au bazar, a mis en avant l'importance et la faisabilité d'utiliser des produits écologiques fabriqués pour la première fois en Éthiopie.

Il a indiqué que son entreprise, Eco Green, a développé le premier engrais liquide naturel destiné à la production de savon, précisant que ce produit n'est pas décomposé par des agents chimiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, cette innovation a récemment suscité une forte demande de la part de diverses organisations non gouvernementales, qui prévoient de l'utiliser de manière étendue.

Zerihun Yirga a également souligné que l'entreprise bénéficie déjà d'une base solide de consommateurs locaux, reflétant l'intérêt croissant pour des produits écologiques sur le marché national.

De son côté, Kaleb Abiyu, un autre participant au bazar, a exposé une gamme de produits entièrement naturels développés par Aladdin Holding, spécialisée dans les solutions de purification de l'air.

Il a affirmé que l'entreprise détient un brevet d'innovation dans ce domaine. aLes produits présentés incluent notamment Kesel Briquette, Air Purifying Bag et Natural Fresh Air, désormais disponibles sur le marché local.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.