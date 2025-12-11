Ethiopie: Les avancées du pays en résilience climatique lui valent d'accueillir la COP-32

Addis-Abeba — L'Éthiopie a été choisie pour organiser la 32e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, une décision qui reflète les progrès significatifs du pays dans le renforcement de sa résilience face au climat, a déclaré Ferdinand von Weyhe, chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne à Addis-Abeba.

Selon lui, l'initiative « Héritage vert », lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed en 2019, a joué un rôle clé en améliorant la sécurité environnementale grâce à de vastes campagnes de reboisement et de régénération des paysages.

Cette démarche témoigne, a-t-il ajouté, de l'engagement constant de l'Éthiopie envers la protection de l'environnement et le développement durable.

L'Éthiopie a obtenu l'accueil de la COP32 lors de la COP30 à Belém, au Brésil. Pour M. von Weyhe, ce choix constitue une reconnaissance du poids grandissant du pays dans les discussions internationales sur le climat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'exprimant auprès de l'ENA, il a salué les « avancées concrètes » réalisées par l'Éthiopie dans divers projets de durabilité, notamment dans le secteur de l'hydroélectricité et des énergies renouvelables.

Il considère l'organisation de la COP32 comme un signal très encourageant tant pour l'Éthiopie que pour le continent africain, lequel joue un rôle stratégique dans les efforts mondiaux de lutte contre le réchauffement climatique.

Les initiatives nationales en faveur d'une économie verte, l'essor des énergies propres et les vastes programmes de reboisement ont fortement pesé dans la sélection du pays.

L'Éthiopie, selon lui, est désormais bien placée pour élargir encore l'accès aux énergies vertes et à l'électricité sur son territoire.

Le diplomate a également salué l'implication active de l'Éthiopie dans les Sommets africains sur le climat et dans divers forums internationaux, un engagement qui a contribué à sa nomination comme pays hôte.

Soulignant le partenariat solide entre l'Allemagne et l'Éthiopie, il a rappelé que l'amélioration de la résilience climatique dans le secteur agricole demeure un domaine de coopération prioritaire.

L'Allemagne entend renforcer son soutien à l'économie verte éthiopienne au vu des progrès enregistrés.

Il a, par ailleurs, mis en avant l'importance de l'initiative « Héritage vert », qu'il considère comme un apport déterminant de l'Afrique au dialogue climatique mondial précédant la Conférence de Belém.

Enfin, il a souligné que l'accueil de la COP32 par l'Éthiopie constitue une preuve tangible des efforts entrepris pour restaurer les écosystèmes et améliorer la résilience du pays face aux effets du changement climatique.