Addis-Abeba — L'Éthiopie et la Banque africaine de développement (BAD) ont signé aujourd'hui un accord de don de 184 millions de dollars pour soutenir la phase II du projet de corridor de transport Éthiopie-Djibouti-Soudan du Sud.

Ce financement permettra la construction d'une autoroute de 67 kilomètres reliant Melka Jilo à Awash, un maillon essentiel manquant du corridor Addis-Abeba-Djibouti.

Cet axe routier représente plus de 90 % du commerce maritime éthiopien, ce qui le rend indispensable à la logistique nationale, à la connectivité régionale et à l'intégration économique de la Corne de l'Afrique.

Lors de la cérémonie de signature, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a souligné que ce projet s'inscrit dans le cadre de l'Initiative pour la Corne de l'Afrique et témoigne du ferme engagement de l'Éthiopie en faveur de la stabilité régionale, de la coopération et d'une intégration plus poussée.

Au-delà des infrastructures routières, le projet comprend des mesures de facilitation du commerce, le développement des compétences des jeunes et des femmes, ainsi que des initiatives communautaires visant à garantir des retombées positives et inclusives à long terme.

L'accord a été signé par Ahmed Shide et le Dr Alex Mubiru, directeur général pour l'Afrique de l'Est à la Banque africaine de développement.

Cette signature fait suite à une réunion fructueuse entre le ministre Ahmed Shide et le Dr Mubiru, qui effectue sa première visite officielle en Éthiopie.

Le Dr Mubiru a réaffirmé l'engagement de la Banque à renforcer la coopération stratégique dans de nombreux domaines, notamment le soutien budgétaire pour soutenir le programme de réformes de l'Éthiopie, le financement de grands projets d'infrastructure, en particulier le méga-aéroport de Bishoftu d'Ethiopian Airlines, et la poursuite de l'engagement dans les principaux secteurs socio-économiques.