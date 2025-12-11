Afrique: Kinshasa accueillera la CAN de Volleyball messieurs 2026

La République démocratique du Congo, (RDC) accueillera le Championnat d'Afrique des Nations de Volleyball messieurs 2026, prévu du 10 au 15 septembre à Kinshasa.

La Confédération africaine de volleyball (CAVB) a confirmé, dans une correspondance datée du 2 décembre et parvenue à Radio Okapi ce mercredi, l'attribution officielle de l'organisation à la Fédération de volleyball du Congo (FEVOCO). Une annonce qui marque une étape majeure pour le volleyball congolais.

Dans sa correspondance, la CAVB a indiqué qu'une mission d'inspection des infrastructures retenues se déroulera le 15 janvier 2026 à Kinshasa. Les experts évalueront les installations sportives, logistiques et techniques afin de vérifier leur conformité aux standards internationaux, condition essentielle avant le lancement officiel de la compétition.

Face à l'importance de ce rendez-vous continental, la FEVOCO, par la voix de son président Christian Matata, a annoncé avoir entamé immédiatement les préparatifs. Elle mobilise les membres des futures commissions organisationnelles afin qu'ils mettent leur expertise au service de la discipline pour garantir la réussite de cet événement historique, qui devra faire rayonner non seulement la Fédération, mais aussi toute la RDC.