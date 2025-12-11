Afrique: Kinshasa accueillera la CAN de Volleyball messieurs 2026

10 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La République démocratique du Congo, (RDC) accueillera le Championnat d'Afrique des Nations de Volleyball messieurs 2026, prévu du 10 au 15 septembre à Kinshasa.

La Confédération africaine de volleyball (CAVB) a confirmé, dans une correspondance datée du 2 décembre et parvenue à Radio Okapi ce mercredi, l'attribution officielle de l'organisation à la Fédération de volleyball du Congo (FEVOCO). Une annonce qui marque une étape majeure pour le volleyball congolais.

Dans sa correspondance, la CAVB a indiqué qu'une mission d'inspection des infrastructures retenues se déroulera le 15 janvier 2026 à Kinshasa. Les experts évalueront les installations sportives, logistiques et techniques afin de vérifier leur conformité aux standards internationaux, condition essentielle avant le lancement officiel de la compétition.

Face à l'importance de ce rendez-vous continental, la FEVOCO, par la voix de son président Christian Matata, a annoncé avoir entamé immédiatement les préparatifs. Elle mobilise les membres des futures commissions organisationnelles afin qu'ils mettent leur expertise au service de la discipline pour garantir la réussite de cet événement historique, qui devra faire rayonner non seulement la Fédération, mais aussi toute la RDC.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.