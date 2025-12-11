Gabon: Élodie Diane Fouéfoué épouse Sandjoh au forum de paix, de la sécurité et du leadership féminin

En séjour à Tunis pour prendre part au 6e High-Level Africa Forum on Women, Peace & Security, Madame le Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, Élodie Diane Fouéfoué épouse Sandjoh, a été accueillie ce jour à l'aéroport international de Tunis-Carthage par Son Excellence Monsieur Pierre Ntsiet Ngolo, Ambassadeur du Gabon en Tunisie.

À son arrivée à l'hôtel Radisson, une délégation de l'Ambassade du Gabon en Tunisie l'attendait également pour un accueil protocolaire, témoignant de l'attention portée à la représentation gabonaise et de la qualité des relations bilatérales.

Placée sous le thème :

« 25 Years of UNSCR 1325 : Leveraging Multilateral Diplomacy to Reinforce Africa's Women, Peace and Security Agenda in a Shifting Global Order », cette rencontre de haut niveau réunira des acteurs africains et internationaux engagés dans le renforcement de la paix, de la sécurité et du leadership féminin.

La participation du Gabon à ce forum traduit l'engagement renouvelé du Gouvernement à promouvoir la protection, la résilience et l'autonomisation des femmes, conformément à la vision du Chef de l'État.