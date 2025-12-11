Gabon: Oyem - Le Bureau du conseil départemental du Woleu installé

L'hôtel du Conseil départemental du Woleu a servi de cadre récemment, dans l'enceinte de cette institution, à la cérémonie d'installation du nouveau bureau du Conseil Départemental du Woleu présidé par le Gouverneur de la Province, Jules Djeki.

C'était en présence du corps administratif et de sécurité locale et celle du monde rural (Chefs de cantons, regroupements et de villages), venus en masse pour suivre l'évènement.

À la suite de son installation, le président Be Missang Gilbert a fait le même exercice en installant ses quatre vice-présidents à savoir : Pierre Simon Obame Ovono (1er Vice-Président), Mba Ondo Simon (2e Vice-Président), Sosthène Ongone Owono (3e Vice-Président) et David Obiang Edou (4e Vice-Président).

Lors de son intervention, le nouveau président du Conseil Départemental du Woleu, cet énarque a exprimé, la volonté de son bureau, de travailler dans la cohésion en adoptant aux nouvelles reformes liées à la décentralisation de la Ve République ainsi donc, son mode de gestion se repose dans le pragmatisme, la transparence et l'efficacité afin de répondre aux attentes des populations pour accompagner le développement local.

Le Gouverneur pour sa part a réitéré les voeux de réussite pour tous les membres qui émergent au conseil avant de rappeler la responsabilité, le mécanisme qui incombe à ces derniers dont le chef de file Be Missang Gilbert doit tenir un rôle de rassembleur pour amener à bon port ledit conseil.

Il faut dire que cette installation marque désormais une nouvelle étape administrative et politique dans le Woleu pour la bonne marche de cette institution ... c'est désormais un conseil départemental aux couleurs de la décentralisation.