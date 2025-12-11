Soudan: Le pays participe à la commémoration de la Journée internationale de commémoration des victimes du génocide

La Mission permanente du Soudan à New York a participé à une réunion de haut niveau marquant le dixième anniversaire de la Journée internationale de commémoration des victimes du génocide.

Le ministre plénipotentiaire Faisal Abdel-Azim Salim a condamné les crimes commis par les Forces de soutien rapide (FSR) rebelles contre des civils non armés au Darfour, les qualifiant d'actes de génocide.

Il a exhorté la communauté internationale à prendre des mesures juridiques décisives pour protéger les civils.

Il a appelé à des mesures immédiates pour stopper le soutien militaire par les voies régionales et internationales, imposer des sanctions aux financiers et aux instigateurs d'atrocités, et empêcher que des armes ne parviennent aux milices.

La déclaration a mis en avant le Plan national soudanais pour la protection des civils, soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies, et a affirmé la volonté du gouvernement de coopérer avec ses partenaires internationaux tout en préservant la souveraineté nationale.

L'ambassadeur Salim a souligné que la population du Darfour exige justice, et non une simple compassion, et a averti qu'il est urgent d'agir pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines.