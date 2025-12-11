Afrique: Le Soudan passe en revue les priorités et les défis du continent devant la réunion ministérielle de l'OIM

Le Représentant permanent à Genève, Ambassadeur Hassan Hamid Hassan a présenté, en sa qualité de coordinateur du Groupe africain sur les questions de la migration, le communique du Groupe africain lors de la 116ème session du Conseil de l'Organisation internationale pour la migration, où il a passé en revue les défis et les priorités du continent africain.

Il a exprimé la profonde appréciation du rôle important que joue l'Organisation en Afrique, soulignant à cet égard la tenue de la première table ronde ministérielle africaine en marge du Conseil de l'Organisation cette année, qui a permis un dialogue franc entre les ministres africains et un consensus sur les priorités communes du continent dans les domaines de la migration.

Le représentant permanent a souligné que l'Afrique rencontre des défis croissants sous la lumière des crises de déplacement, en particulier au Soudan, dans le Sahel et dans la Corne de l'Afrique, soulignant la nécessité d'élargir les voies régulières de migration, de renforcer les partenariats d'emploi et de reconnaissance des compétences, de réduire les coûts des transferts de fonds, de soutenir la gestion des frontières et l'identité juridique, et de lutter contre le trafic humain.

Au nom du groupe africain, il a également salué la récente visite de la Directrice générale au Soudan, à la suite des attaques tragiques perpétrées sur les civils à El Fasher, qui ont entraîné de nouvelles vagues de déplacement et de déplacement internes. Il a également mis en garde contre les conséquences sur le niveau régional, sous la lumière de la multiplicité des conflits sur le continent et les répercussions du changement climatique.

À la fin du communiqué du groupe africain, le représentant permanent a affirmé l'engagement du continent à participer de manière constructive au Forum international sur la révision de la migration en 2026 et à oeuvrer avec l'Organisation internationale pour la migration et tous les partenaires pour promouvoir la migration sûre et organisée pour servir le développement du continent et le bien-être de ses peuples.