Soudan: Le Ministre de l'Intérieur rencontre le Haut-Commissaire adjoint des réfugiés

Le Ministre de l'Intérieur, général police (juriste) Babiker Samra, s'est réuni avec le Haut-Commissaire adjoint des réfugiés pour les opérations, Raouf Mazou, sur la situation humanitaire au Soudan et le renforcement de la coopération commune.

Le ministre a exprimé l'appréciation du Soudan pour le rôle central joué par le HCR pour la protection des réfugiés et le soutien aux personnes déplacées, passant en revue les flux de retour volontaire après le rétablissement de la stabilité dans plusieurs États et les grands défis pour la réhabilitation des zones affectées par la destruction systématique des infrastructures. Il a également remercié les pays qui accueillent les réfugiés soudanais et a attiré l'attention sur les défis que rencontrent dans les pays voisins.

Il a réitéré son appel à élargir le soutien de la Commission pour renforcer les capacités des institutions nationales en matière de gestion de déplacement et du retour volontaire, soulignant que le soutien à la stabilité interne est essentiel pour prévenir de nouveaux flux.

Il a exprimé le souhait du Soudan de soutenir le HCR dans le retour des réfugiés soudanais des pays voisins, mettant en garde contre les conséquences du manque de financement humanitaire sur les opérations du HCR et appelant à accorder au Soudan une priorité urgente.

Pour sa part, M. Mazou a souligné que le Soudan restait une priorité pour le HCR, saluant son accueil continu des réfugiés, exprimant le souhait du HCR de rouvrir son bureau à Khartoum et de renforcer sa présence dans les zones sûres.

Il a également exprimé le souci du HCR concernant la situation à El Fasher et la disposions du HCR à soutenir le gouvernement pour la vérification sécuritaire et le traitement des questions de retour volontaire, tout en continuant à mobiliser les ressources et à combler les déficits de financement.

En conclusion, les deux parties ont souligné l'importance de poursuivre la coordination et le partenariat pour soutenir la protection des réfugiés et faciliter le retour volontaire des Soudanais.