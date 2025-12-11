Soudan: Le ministre de l'Intérieur rencontre le Haut-Commissaire adjoint pour les réfugiés

Le ministre de l'Intérieur, le lieutenant-général Babiker Samra, a rencontré M. Raouf Mazou, Haut-Commissaire adjoint pour les réfugiés chargé des opérations.

La rèunion a porté sur la situation humanitaire au Soudan et les moyens de renforcer la coopération.

Le ministre a exprimé la reconnaissance du Soudan envers le HCR pour son rôle essentiel dans la protection des réfugiés et le soutien aux personnes déplacées internes et a passé en revue les flux de retour volontaires suite au rétablissement de la stabilité dans plusieurs États et les difficultés considérables rencontrées pour la réhabilitation des zones touchées par la destruction systématique des infrastructures.

Il a également remercié les pays accueillant des réfugiés soudanais soulignant les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans les pays voisins.

Il a réitéré son appel à un élargissement du soutien du HCR afin d'inclure le renforcement des capacités des institutions nationales en matière de gestion des déplacements et de retour volontaire, insistant sur le fait que le soutien à la stabilité intérieure est fondamental pour prévenir de nouveaux déplacements.

Il a exprimé l'espoir du Soudan de bénéficier du soutien du HCR pour le retour des réfugiés soudanais des pays voisins, tout en soulignant l'impact du déficit de financement humanitaire sur les opérations du HCR et en insistant sur la nécessité d'accorder une priorité absolue au Soudan.

De son côté, M. Mazo a affirmé que le Soudan demeurait une priorité pour le HCR, saluant l'accueil continu de réfugiés dans le pays et exprimant le souhait du HCR de rouvrir son bureau à Khartoum et de renforcer sa présence dans les zones sûres.

Il s'est également dit préoccupé par la situation à El Fasher et a fait part de la volonté du HCR d'appuyer le gouvernement en matière de vérification de la sécurité et de traitement des questions liées au retour volontaire, tout en poursuivant ses efforts pour mobiliser des ressources et combler les déficits de financement.

En conclusion, les deux parties ont souligné l'importance de la poursuite de la coordination et du partenariat pour soutenir la protection des réfugiés et faciliter le retour volontaire des ressortissants soudanais.