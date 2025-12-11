Soudan: Premier ministre ordonne pour l'amélioration des performances d'Autorité des Soudanais travaillant à l'étranger

10 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre Dr. Kamil Idris a ordonné amélioration globale des performances d'Autorité des affaires des Soudanais travaillant à l'étranger, réaffirmant ainsi l'engagement du gouvernement à lever tous les obstacles rencontrés par les expatriés soudanais.

Cela a été p lors de sa visite d'inspection mercredi à d'Autorité , où il a rencontré le Secrétaire général le Dr Abdelrahman Sidahmed.

Au cours de cette visite, le Premier ministre a examiné les procédures et les services offerts aux Soudanais travaillant à l'étranger.

Il a demandé à l'Autorité d'intensifier ses efforts pour simplifier et rationaliser les services aux expatriés, soulignant la nécessité de renforcer la gouvernance et de développer les services numériques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également salué le rôle essentiel que jouent les expatriés soudanais dans le soutien de l'économie nationale, en particulier dans le contexte exceptionnel que traverse le pays.

Il a réaffirmant qu'il est du devoir du « Gouvernement de l'Espoir » d'améliorer la qualité des services offerts aux Soudanais du monde entier.

La visite a été largement saluée par la citoyens , qui ont réaffirmé l'unité avec le Gouvernement de l'Espoir et les Forces armées soudanaises jusqu'à la victoire totale dans la Bataille de la Dignité.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.