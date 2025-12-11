Le Premier ministre Dr. Kamil Idris a ordonné amélioration globale des performances d'Autorité des affaires des Soudanais travaillant à l'étranger, réaffirmant ainsi l'engagement du gouvernement à lever tous les obstacles rencontrés par les expatriés soudanais.

Cela a été p lors de sa visite d'inspection mercredi à d'Autorité , où il a rencontré le Secrétaire général le Dr Abdelrahman Sidahmed.

Au cours de cette visite, le Premier ministre a examiné les procédures et les services offerts aux Soudanais travaillant à l'étranger.

Il a demandé à l'Autorité d'intensifier ses efforts pour simplifier et rationaliser les services aux expatriés, soulignant la nécessité de renforcer la gouvernance et de développer les services numériques.

Il a également salué le rôle essentiel que jouent les expatriés soudanais dans le soutien de l'économie nationale, en particulier dans le contexte exceptionnel que traverse le pays.

Il a réaffirmant qu'il est du devoir du « Gouvernement de l'Espoir » d'améliorer la qualité des services offerts aux Soudanais du monde entier.

La visite a été largement saluée par la citoyens , qui ont réaffirmé l'unité avec le Gouvernement de l'Espoir et les Forces armées soudanaises jusqu'à la victoire totale dans la Bataille de la Dignité.