Avant leur départ pour l'école nationale supérieure de la sécurité sociale d'Alger, l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire en République du Congo, Azeddine Riache, a reçu les étudiants congolais qui ont bénéficié d'une bourse en master.

Au cours de cette cérémonie à laquelle a pris part le secrétaire général de l'association des anciens stagiaires et étudiants congolais en Algérie, Brell Martial Mbourangon, le diplomate algérien, Azeddine Riache, a sensibilisé les étudiants sur cette opportunité d'étudier dans une école d'excellence qui leur ouvre des perspectives solides et un avenir meilleur.

Cette bourse illustre l'excellence des relations de solidarité et de coopération entre l'Algérie et le Congo. Elle témoigne de la détermination des autorités algériennes à transmettre l'expertise de leur pays à une ressource humaine qui, bien formée et qualifiée, sera apte à prendre en main les programmes de développement nationaux.

La bourse d'études en master est une innovation du programme de coopération dans les domaines de la formation et de l'enseignement supérieur au profit de la République du Congo. Cette école est ouverte aux titulaires de licence ou équivalent. Elle assure des formations en ressources humaines, forme des cadres supérieurs des institutions et des organismes en charge de la sécurité sociale. L'école nationale supérieure de la sécurité sociale d'Alger est également chargée de mener des recherches, études et réflexions sur les enjeux de la protection sociale.

Le diplomate algérien a rappelé aux étudiants leurs responsabilités à honorer, durant leur séjour d'études en Algérie, l'image de leur pays, de leurs aînés en Algérie ; à honorer la fraternité algéro-congolaise mais aussi et surtout de contribuer pleinement à l'essor et au rayonnement du Congo.