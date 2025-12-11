Congo-Brazzaville: L'association Paris-Pointe-Noire s'engage à doter la ville d'un orphelinat

10 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Séverin Ibara

La pose de la première pierre d'un orphelinat et d'un dispensaire a été faite le 8 décembre par Sylvestre Lempoua, secrétaire général de la préfecture de Pointe-Noire accompagné des autorités municipales et des membres de cette association.

Cet orphelinat moderne occupera une surface de 200 m2 sur un terrain d'une superficie totale de 1300 m2 dans le premier arrondissement Emery Patrice Lumumba. Le bloc administratif sera situé au rez de chaussé tandis que les chambres d'enfants seront à l'étage. Il est également prévu la construction d'un bâtiment pour les infirmiers de 83 m2 comprenant trois chambres, une salle de sport de 85 m2 et un dispensaire.

Remerciant toutes les personnes qui ont contribué à l'aboutissement de ce projet, l'artiste Niska, a signifié qu'il marque la réalisation et la concrétisation d'un rêve d'enfant. « Ce projet est certes le premier mais pas le dernier, car celui-ci représente une longue série d'autres projets qui pourront être réalisés prochainement dans la ville » a-t-il déclaré.

Pour sa part, maître Mourad Battikh a précisé qu'en plus de mettre à disposition le terrain, madame le maire a décidé qu'il serait situé en plein coeur de la ville.

S'exprimant pour la circonstance, Anne Boulo, consule générale de France à Pointe-Noire, a signifié que la construction de cet orphelinat marque la consolidation des liens entre la France et le Congo. « La protection juridique des enfants est une priorité absolu du réseau diplomatique et consulaire français. En interagissant avec les acteurs fondamentaux pour la protection légale des mineurs qu'elle recueillera, l'équipe de l'orphelinat s'assure tous les moyens de garantir les droits et l'intérêt supérieur des enfants en conformité avec le régime de protection légale congolais » a-t-elle déclaré.

Remerciant les membres de cette association, le maire de la ville, Evelyne Tchitchelle, a rappelé que la construction de ces deux édifices améliorera les conditions de vie des enfants vulnérables de sa commune.

Signalons que l'association Paris Pointe-Noire (APP) est une initiative visant à créer des liens entre la France et Pointe-Noire pour soutenir les populations vulnérables, notamment les enfants, par des projets humanitaires. Son objectif est de bâtir des passerelles entre la France et Pointe-Noire, en concertation avec les acteurs locaux, pour aider les plus démunis en se concentrant sur l'aide à l'enfance.

