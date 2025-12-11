Congo-Kinshasa: Accès des populations à l'électricité - Le Réseau Mwangaza dénonce une disparité des chiffres

Cette plateforme d'ONG déplore l'absence de données fiables concernant le véritable taux d'accès à l'électricité et appelle le ministre en charge du secteur à faire en sorte que soient harmonisées et rendues publiques les données.

Au cours d'une conférence de presse tenue le 9 décembre dans la salle de conférence de Resource matters, organisation membre du réseau Mwangaza, sur le thème : "Electrification de la RDC : entre disparités et fiabilités des données", les organisateurs se sont dit inquiets des incohérences de données du secteur de l'électricité.

Le Réseau Mwangaza a noté qu'à l'occasion du Business Forum Makutano 2025, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Aimé Molendo Sakombi, avait annoncé plusieurs avancées majeures concernant la gouvernance du secteur énergétique en République démocratique du Congo notamment un taux d'accès à l'électricité et de desserte en électricité en RDC qui serait passé "de 9 % à 21,5 % en 5 ans, soit près de 200 % d'augmentation".

Pour le Réseau Mwangaza, cette déclaration contraste avec d'autres sources. "A titre illustratif, le rapport annuel édition 2024 de l'Autorité de régulation du secteur de l'électricité en RDC (ARE) publié en mars 2025 mentionne un taux d'accès d'environ 10,3%, le différenciant du taux de desserte estimé à 28,6%, tandis qu'un rapport de la Banque mondiale, évoque un taux de 22,1% en 2023. Alors que le rapport 2024 de Gogla parle de 19% de taux d'accès".

Pour la plateforme, en dépit des disparités de ces statistiques, la RDC compte parmi les pays subsahariens à taux d'accès les plus bas. " La faible quantité d'énergie produite est consommée en grande partie par les industries minières. La concentration d'accès reste dans les milieux urbains, contrairement aux milieux ruraux dont le taux est estimé à 1%."

Plusieurs initiatives gouvernementales sont envisagées pour améliorer la situation dont le projet d'électrification de 78000 villages, la construction de 100 centrales solaires/hybrides, l'installation d'une usine de fabrication locale de panneaux solaires.

Mais pour le réseau Mwangaza, en l'absence de données fiables, il sera difficile d'évaluer l'impact de ces initiatives, le taux d'accès des entreprises minières (mieux servies) restant confondu à celui de la population (mal servie). "En outre, l'absence de mécanismes clairs de transparence et de redevabilité dans un environnement exposé aux risques très élevés de corruption et de détournements, ces initiatives demeureront des éléphants blancs," déplorent ses membres.

Dans la ligne de la mission qu'il s'est assignée, le Réseau Mwangaza, face à ces réalités, a exhorté le ministre des Ressources hydrauliques et électricité d'harmoniser, à travers ses services techniques, les données relatives au taux d'accès à l'électricité au niveau du pays et à les rendre publiques.

Il a aussi été recommandé au ministre Sakombi de dissocier les taux d'accès par catégorie : ménages, compagnies minières, grandes entreprises, PME, etc. Et de rendre publiques les mécanismes mis en place pour assurer la transparence et la redevabilité des initiatives en cours de réalisation.