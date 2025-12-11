Congo-Kinshasa: OLPA préoccupé par la détention d'un journaliste à Kinshasa

L'ONG, qui a déploré la procédure cavalière ayant conduit à la détention du journaliste, a exhorté les autorités judiciaires au respect du droit de la défense afin de garantir une bonne administration de la justice et préserver la liberté de presse.

L'ONG de défense et de promotion de la liberté de la presse basée en République démocratique du Congo, l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (OLPA), s'est dit préoccupée par la détention d'Ali Male, journaliste et directeur du média en ligne Enquetenews.info.

Sans se prononcer sur le fond de ce dossier, l'organisation a, néanmoins, déploré la procédure cavalière ayant conduit à la détention du journaliste. Elle exhorté les autorités judiciaires au respect du droit de la défense "afin de garantir une bonne administration de la justice et préserver la liberté de presse garantie par la législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme".

Ce professionnel des médias, a rappelé l'OLPA, a été interpellé, le 8 décembre, par trois individus en tenue civile munis d'un avis de recherche, non loin de son domicile du quartier Yolo, dans la commune de Kalamu. "Il a été conduit directement au cachot du parquet général de Kinshasa/Matete et auditionné sept heures plus tard par un magistrat qui l'a inculpé pour le motif de diffamation à l'endroit du colonel Serge Bolisome, un officier supérieur des Forces armées de RDC (FARDC) et propriétaire du débit de boissons dénommé À suivre", a précisé l'ONG dans son communiqué du 9 décembre.

Et de noter que le Parquet l'a accusé d'avoir publié une série d'articles sur son média en ligne (https://enquetenews.info/rdc-1ere-zone-de-defense... https://enquetenews.info/rdc-scandale-au-parquet-militaire... ) mettant gravement en cause les agissements de l'officier de l'armée. Il y est question d'actes d'intimidation, d'arrestations arbitraires et de tapage nocturne au quartier Mombele, dans la commune de Limete, au centre de Kinshasa.