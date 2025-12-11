Après près de trois ans d'interruption due aux attaques des rebelles ADF et à la dégradation de la route, le tronçon Komanda-Luna, long d'environ 75 kilomètres sur la route nationale 4 (RN4), est de nouveau ouvert à la circulation.

La cérémonie officielle de réouverture s'est tenue mardi 9 décembre à Luna, à la limite entre l'Ituri et le Nord-Kivu, après des travaux financés par le Gouvernement et réalisés avec l'appui du génie militaire ougandais.

Un axe vital pour la sécurité et le commerce

Au moins cinquante véhicules, voitures de transport en commun et camions, ont pu rallier Luna et Komanda lors de la cérémonie d'inauguration organisée par les administrateurs des territoires de Beni (Nord-Kivu) et d'Irumu (Ituri). Les transporteurs, longtemps contraints de contourner par Mambasa ou d'emprunter la route de Kainama au risque de tomber dans des embuscades, se disent soulagés.

Selon eux, la reprise du trafic sur la RN4 offre plusieurs avantages :

un trajet plus court et donc moins coûteux,

une meilleure circulation des marchandises et des vivres entre l'Ituri, le Nord-Kivu et la Tshopo,

une intervention plus rapide des forces conjointes engagées dans la traque des ADF.

D'après plusieurs sources locales, cela faisait au moins deux ans que ce tronçon n'était plus opérationnel. Les attaques des ADF ont causé de nombreuses victimes civiles et détruit plusieurs véhicules. Une vingtaine d'épaves brûlées restent encore visibles le long de la route, tandis que les bourbiers rendaient la RN4 impraticable.

Compte tenu de l'importance de cet axe pour l'économie de cette région de l'Est de la RDC, le gouvernement a financé sa réhabilitation, réalisée avec l'appui de l'armée ougandaise. Les habitants et usagers demandent désormais au gouvernement de maintenir et renforcer la présence militaire sur cette route afin de neutraliser les rebelles ADF, dont les menaces persistent.

Une réouverture endeuillée

Malgré cette avancée, la sécurité reste fragile. Mardi 9 décembre, jour même de la cérémonie, quatre civils, dont un bébé de trois mois, ont été tués à Idohu et ses environs, le long de la route Komanda-Luna, dans une attaque attribuée aux ADF.