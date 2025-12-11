Congo-Kinshasa: Samuel Mbemba appelle au renforcement de la protection des droits humains

Le ministre Des Droits humains encourage tout Congolais à s'engager au renforcement de la protection des droits humains et au combat pour la reconnaissance des génocides congolais.

Samuel Mbemba a formulé cette requête lors de la journée internationale des droits de l'homme, célébrée le 10 décembre de chaque année. A Kinshasa, une manifestation a été organisée au Palais du peuple en présence de plusieurs catégories socio-professionnelles dont la ministre du Genre, Famille et Enfant.

Samuel Mbemba a également rappelé l'importance de la Justice transitionnelle comme outil de réparation, de vérité et de réconciliation pour les victimes des conflits armés.

Le ministre des Droits humains a fait savoir que la protection et l'observance des droits humains n'est pas seulement l'affaire des gouvernants mais également des gouvernés.

A la tribune de cette journée, le président de la Nouvelle Société Civile Congolaise (NSCC) a déploré l'indifférence de la communauté internationale face au génocide congolais.

Jonas Tshiombe a ainsi plaidé pour la mise en place d'un tribunal international pour la RDC enfin de poursuivre les auteurs de ces crimes.

Pour, le Directeur du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH), seul le courage ne suffit pas pour les Congolais pour faire observer les droits humains mais également l'unité.

Alors que le Directeur de la Commission nationale des droits de l'homme, estime que cette journée n'a pas été seulement une célébration mais une interpellation à la suite de génocide congolais.

Cette édition s'est tenue dans un climat particulièrement marqué par la guerre d'agression dans l'Est et les violations répétées des droits fondamentaux.

Au niveau national, cette journée a été célébrée sous le thème : « Reconnaissance des génocides congolais, acte de justice pour les victimes ».

Alors qu'au niveau international, elle est commémorée sous le thème: « Les Droits Humains, nos essentiels de chaque jour ».