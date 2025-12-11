Congo-Kinshasa: Projet Rocades - Plus de 100 personnes attendues pour le lancement de la 3e phase d'indemnisation

La troisième phase de l'opération d'indemnisation des personnes impactées par le projet Rocades débute ce jeudi 11 décembre à Kinshasa.

Selon la Commission interministérielle chargée des expropriations dans le cadre de ce projet, plus de 100 personnes sont attendues en la salle des réunions du Secrétariat général aux Infrastructures et Travaux publics, dans la commune de Lingwala, à Kinshasa.

Cette commission, pilotée par le secrétaire général aux Infrastructures, Georges Koshi, réaffirme son engagement en faveur de la transparence, de l'équité et de l'indemnisation de toutes les personnes affectées par ce projet routier.

Elle collabore avec les parties concernées afin de fluidifier le processus de paiement.

A cet effet, la commission interministérielle s'emploie à fournir toutes les informations nécessaires aux instances en charge du décaissement, afin de garantir que les indemnisations parviennent aux bénéficiaires dans les meilleurs délais.

Elle précise néanmoins que le processus de décaissement des fonds, étape subséquente, relève d'un autre niveau de la chaîne organisationnelle.

Lors de la deuxième phase de cette opération, au moins 200 dossiers avaient été clôturés sur les 3 442 recensés.

Le projet des routes de Rocades, plus de 70 KM,financé dans le cadre du programme sino-congolais, est exécuté par les entreprises chinoises CREC 4 et CREC 8, sous la coordination de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT).