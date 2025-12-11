Congo-Kinshasa: LINAFOOT - Lupopo étrille Tshinkunku et DCMP accroché par Rangers

Le FC Lupopo a largement dominé l'US Tshinkunku sur le score de 4 buts à zéro, mercredi 10 décembre, en match en retard de la 8e journée du championnat national de football (LINAFOOT).

Cette rencontre s'est disputée au stade Kibassa Maliba de Lubumbashi.

Les Cheminots lushois totalisent désormais 17 points et occupent la 4e place du classement provisoire du groupe A. Les buts des Lumpas ont été inscrits par Tokumbane, Kashala et Molia.

Dans le même groupe, l'AS Simba de Kolwezi a largement dominé le Groupe Bazano sur le score de 3 buts à zéro, au stade Dominique Diur de Kolwezi, en match de la 12e journée. Grâce à ce succès, le club de Kolwezi compte désormais 23 points, à égalité avec le leader Mazembe, tandis que son adversaire du jour, le Groupe Bazano de Lubumbashi, reste 13e avec 9 points.

A Likasi, l'US Panda B52, 16e avec 6 points, s'est inclinée à domicile face à l'AS Saint Luc de Kananga, qui totalise 14 unités.

Dans le groupe B, le Daring Club Motema Pembe a concédé un nul vierge (0-0) contre l'AC Rangers, en match de la 9e journée du championnat national. Les Immaculés kinois comptent 15 points et stagnent à la 4e place, tandis que l'AC Rangers occupe la 6e position avec 14 points.

Enfin, les Aigles du Congo, champions en titre, prennent la tête du classement avec 20 points après leur victoire sur l'Étoile du Kivu, 5e avec 15 unités. Ce match avancé de la 14e journée s'est joué au stade Tata Raphaël de Kinshasa.