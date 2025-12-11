Sénégal: Customer Week 2025 - L'Aibd mise sur l'art pour survoler le monde

« Glamour in the air ». C'est le thème de la 4e édition du Customer Week , ouvert hier, à l'Aibd. Cet instant de partage d'émotions entre les clients et les responsables de l'aéroport a débuté par une exposition de la styliste internationale sénégalaise Sarah Diouf, fondatrice de la marque Tongoro. L'esprit de cette célébration est d'établir un contact entre le monde et pays de la Teranga en passant par l'art et la culture.

Il y a des scènes bien rares que la mémoire ne laisse passer sans en faire une capture. L'exposition de l'artiste Sarah Diouf Tongoro a séduit, hier, le public de l'aéroport international Blaise Diagne de Diagne. « Glamour in the air » est le thème de cette 4e édition qui célèbre le client. L'audace artistique et la créativité de la styliste internationale sénégalaise forment un parfait mélange où l'élégance côtoie le savoir-faire local. Cette parfaite harmonie entre technologie et outils anciens a permis à l'entrepreneure d'embarquer, avec un style bien particulier, un public hétérogène qui n'avait pas forcément les mêmes goûts artistiques.

Du tarmac à la salle d'accueil des passagers, les créations finement réalisées dans un parfait constat noir et blanc ont plongé les visiteurs dans la profondeur de la diversité artistique de notre pays. Ce bonheur qui a traversé les couloirs de l'aéroport va aussi accompagner les futurs passagers qui transitent par l'Aibd. Plus qu'une simple présentation artistique, ce mélange d'innovation et d'excellence marque le début du Customer Week 2025 ( du 9 au 21 décembre).

Cet hommage rendu aux milliers de clients de l'aéroport offre également une belle opportunité de découvrir la beauté et la splendeur du made in Sénégal. « Notre aéroport est un pont entre le monde et l'Afrique de l'Ouest. Et dans cet esprit là, on essaie d'installer le pont culturel entre le Sénégal et le monde. Donc ce contact du passager avec l'esprit Teranga marque une nouvelle expérience pour nos clients », a fait savoir Askin Démir, directeur général de LAS ( Limak-Aibd- Summa), qui présidait le lancement officiel du Customer Week AIBD 2025.

L'atmosphère embaumée de couleurs et de lumière qui rappellent la splendeur et l'authenticité du pays de la Teranga ne laisse pas indifférent les premiers passagers dont leur arrivée coïncide avec ce spectacle. Comme beaucoup d'autres, Pierre Nahum, créateur de contenus et influenceurs, ivoirien, de passage à Dakar, a été chaleureusement surprit dès son contact avec le Sénégal par les sourires et l'hospitalité. « J'ai été très impressionné par la manière dont les gens sont accueillants et courtois. Franchement ce voyage a largement dépassé mes attentes. J'ai beaucoup aimé la Teranga », a-t-il confié d'un ton satisfait.

La marque Tongoro qui a séduit les plus grands artistes du monde comme Naomi et Cambell, Beyonce, Alicia Keys ou Burna Boy traduit la capacité de résilience des peuples africains. Tout comme Sarah, qui invite à la renaissance à travers son oeuvre stylistique qui sublime l'Afrique, les responsables du hub aérien de Diass invitent au développement économique, social et culturel du Sénégal, à travers la promotion de l'entreprenariat innovant.