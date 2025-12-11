Sénégal: Birame Souleye Diop dévoile la stratégie pour une énergie abordable et souveraine

Lors d'un dialogue ministériel au forum Msgbc, le ministre sénégalais de l'Énergie a détaillé la vision de son pays pour un avenir énergétique durable. Plaidant pour une approche régionale intégrée et une souveraineté accrue, il a présenté les piliers d'une politique ambitieuse centrée sur la valorisation totale du gaz et la modernisation des infrastructures historiques.

Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a pris la parole lors du dialogue ministériel du forum Msgbc (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry) organisé à Dakar. Axée sur le thème « Coopération régionale Msgbc : construire un avenir énergétique durable », son intervention a servi de feuille de route pour exposer la stratégie énergétique du Sénégal, tout en insistant sur l'impérieuse nécessité de la coopération transfrontalière.

Au coeur de cette vision, se trouve le concept de « gaz ex », une approche intégrée qui dépasse la simple production d'électricité. « Le gaz liquéfié existe, le gaz pour la mobilité existe aussi. Nous ne pouvons pas considérer que le gaz est strictement destiné aux besoins domestiques », a-t-il expliqué. Cette stratégie globale entend donc mobiliser la ressource gazière pour tous les usages possibles - industriels, domestiques, de transport - afin d'en maximiser la valeur et l'impact économique.

Pour concrétiser cette ambition, le ministre a souligné l'importance d'une infrastructure adaptée. « Le gaz doit être adossé à une infrastructure qui permet qu'il arrive au point où le besoin se fait sentir », a-t-il affirmé. Ainsi, le réseau gazier national, dont la première pierre devrait être posée avant fin 2025, constituera la colonne vertébrale de ce dispositif. Il permettra, d'une part, de réduire le coût de production de l'énergie et de la rendre plus accessible aux citoyens ; d'autre part, il répondra aux besoins identifiés du tissu industriel sénégalais, de Saint-Louis à Tambacounda, favorisant ainsi un développement économique décentralisé.

Un réseau national pour un gaz multi-usage

Parallèlement, M. Diop a insisté sur le renforcement des compagnies nationales, vecteurs essentiels de souveraineté. Il a évoqué le projet Yakaar Teranga, que le Sénégal entend « nationaliser » en confiant un rôle central à Pétrosen, afin de répondre prioritairement à la demande en gaz domestique. Cette volonté de maîtrise nationale s'accompagne d'une lucidité sur les défis, notamment concernant le projet Grand Tortue Ahmeyim (Gta), partagé avec la Mauritanie, qu'il a qualifié d'« extrêmement difficile » et soumis à de fortes contraintes.

Cette reconnaissance des difficultés ne remet, cependant, pas en cause le credo de la coopération régionale. « La géologie ne connaît pas nos frontières. Les ressources n'ont pas de frontières », a rappelé le ministre. Il a salué l'expérience fructueuse avec la Mauritanie et évoqué la reprise prochaine des travaux avec la Guinée-Bissau sur des ressources pétrolières frontalières. Cette logique de «co-construction», où les pays mutualisent leurs avantages plutôt que de se faire concurrence, est présentée comme la clé du succès collectif.

De plus, le ministre a tenu à réaffirmer l'importance stratégique de la raffinerie de Mbao, une infrastructure vieille de soixante ans. Contre toute idée de fermeture, il a annoncé un projet de modernisation et d'extension ambitieux. L'objectif est de porter sa capacité de traitement de 1,2 million de tonnes de brut par an à 1,5 million, voire à 4,5 ou 5 millions à terme. « La seule question qui se pose est celle de l'avantage économique de raffiner sur place », a-t-il concédé, avant d'ajouter que des propositions d'accompagnement étaient à l'étude pour rendre ce projet viable et profitable.