Sénégal: L'Ancar lance la concertation régionale sur la stratégie du Casph à Tambacounda

L'Agence nationale de conseil agricole et rural (Ancar) a tenu hier un atelier de consultation régionale dans le cadre de l'élaboration de la future stratégie nationale de Conseil agrosylvopastoral et halieutique (Casph).

Selon Lakhat Dieng, directeur de zone Ancar Sénégal orientale-Haute Casamance, cette démarche répond à la volonté des nouvelles autorités de renforcer l'accompagnement des producteurs. Le ministère de l'Agriculture a ainsi chargé l'Ancar de définir une politique nationale de conseil agricole et de bâtir une stratégie adaptée aux réalités locales.

Des consultants ont présenté à l'occasion un premier diagnostic du dispositif actuel. L'atelier a permis de recueillir les avis des organisations de producteurs, services techniques, collectivités territoriales, Ong et autres acteurs ruraux, afin d'assurer un processus participatif et transparent.

Présidant la rencontre, l'adjointe au gouverneur chargée du développement, Diariatou Ndiaye, a salué « une étape essentielle de concertation, d'anticipation et de synergie entre l'État, les collectivités et les partenaires ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les participants ont formulé plusieurs recommandations portant sur le renforcement du conseil agricole, la formation des producteurs, la modernisation des outils et la proximité des services. L'ensemble des contributions sera transmis aux autorités pour finaliser la stratégie nationale.