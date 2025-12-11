Sénégal: Kédougou - Saisie de 5 700 comprimés de tramadol et de 164 kg de produits pharmaceutiques

La brigade régionale des stupéfiants de Kédougou, relevant de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a mené une opération majeure dans la nuit du 9 décembre 2025.

Aux environs de 3 heures du matin, les enquêteurs ont interpellé un individu domicilié à Sambarabougou, village situé dans le département de Saraya, à la suite d'un renseignement opérationnel signalant un trafic de tramadol dans la zone.

L'intervention ciblée a permis la saisie de 57 cartons de comprimés de tramadol -- soit 5 700 comprimés -- ainsi qu'une importante quantité de produits pharmaceutiques dont le poids total est estimé à 164 kilogrammes. Selon les premières informations, ces médicaments étaient destinés à alimenter un réseau structuré opérant dans la région.

Le mis en cause a été immédiatement placé en garde à vue. Il est poursuivi pour détention et trafic international de substances psychotropes, vente illicite de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien.

Les autorités policières rappellent que ce coup de filet s'inscrit dans la lutte continue contre le trafic de stupéfiants, un fléau qui fragilise la santé publique et alimente l'insécurité, notamment dans la région.