Sénégal: Rao (Saint-Louis) - Un élève de 5e succombe à ses blessures après une agression au couteau

Un élève de 5e du lycée de Rao, Madialé Ndiaye, est décédé ce mercredi à l'hôpital régional de Saint-Louis, après avoir été poignardé la veille en dehors de l'école. Le drame s'est produit mardi vers 13h.

L'adolescent, envoyé par ses parents pour effectuer une commission, aurait été agressé par un jeune employé de boulangerie. Selon plusieurs témoins, l'auteur aurait prémédité son geste : « Le garçon est allé acheter un couteau pour revenir se venger après une dispute », affirme un acteur éducatif local.

Gravement touché, notamment au niveau de l'abdomen, l'élève n'a pas survécu malgré les soins urgents qui devaient conduire à une opération ce matin. Le suspect a été interpellé par la gendarmerie.

Ce drame relance les alertes sur les violences juvéniles et le port d'armes blanches dans la région.