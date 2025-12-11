Sénégal: Rao (Saint-Louis) - Un élève de 5e succombe à ses blessures après une agression au couteau

10 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Jeanne SAGNA

Un élève de 5e du lycée de Rao, Madialé Ndiaye, est décédé ce mercredi à l'hôpital régional de Saint-Louis, après avoir été poignardé la veille en dehors de l'école. Le drame s'est produit mardi vers 13h.

L'adolescent, envoyé par ses parents pour effectuer une commission, aurait été agressé par un jeune employé de boulangerie. Selon plusieurs témoins, l'auteur aurait prémédité son geste : « Le garçon est allé acheter un couteau pour revenir se venger après une dispute », affirme un acteur éducatif local.

Gravement touché, notamment au niveau de l'abdomen, l'élève n'a pas survécu malgré les soins urgents qui devaient conduire à une opération ce matin. Le suspect a été interpellé par la gendarmerie.

Ce drame relance les alertes sur les violences juvéniles et le port d'armes blanches dans la région.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.