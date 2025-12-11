Sénégal: Cayor Foot - Mouhamadou Moustapha Mbengue file en Suède

C'est le grand saut pour Mouhamadou Moustapha Mbengue. Le milieu de terrain de 18 ans quitte Cayor Foot (Thiès) pour rejoindre le championnat suédois. Le joueur a paraphé un contrat de 5 ans avec le BK Häcken.

Il y était depuis quelques mois pour des tests. « Mon rêve était de devenir joueur professionnel, et aujourd'hui, je le vis. C'est merveilleux. Il y a des gens formidables ici et on ressent immédiatement la chaleur et l'esprit de communauté qui règnent au sein du club. Tout le monde m'a aidé à donner le meilleur de moi-même et j'ai déjà de bons contacts avec plusieurs joueurs. Je suis donc ravi de rester ici plus longtemps », a réagi Mbengue.

Le BK Häcken devient un habitué du marché sénégalais. Les Suédois avaient déjà recruté le défenseur Abdoulaye Faye, en provenance de Diambars et qui a ensuite rejoint le Bayer Leverkusen.