Sénégal: UCAD - Le Khalife de Bambilor salue les médiations entre autorités et étudiants

Ces derniers jours, des manifestations ont eu lieu à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), où les étudiants demandaient le paiement de leurs arriérés de bourses. Mais la situation est revenue à la normale puisque les apprenants regagnent les amphithéâtres ce jeudi.

Le Khalife de Bambilor, Thierno Amadou Ba, a d'ailleurs salué cette accalmie dans un communiqué publié ce 10 décembre.

« Au nom de tous les acteurs qui ont pris part à la médiation et au nom de tous les parents du Sénégal, je tiens à vous adresser mes félicitations les plus sincères. En choisissant de suspendre votre mouvement de grève pour reprendre les cours tout en poursuivant votre combat avec responsabilité, vous avez posé un acte de grande maturité qui force l'admiration.

En une semaine seulement, j'ai beaucoup appris de vous. J'ai découvert une jeunesse respectueuse, lucide, courageuse et profondément attachée à l'intérêt général. Je tiens le Sénégal à témoin : notre pays peut être fier de vous. Votre gentillesse, votre dignité et votre sens du sacrifice m'ont profondément marqué et me donnent un espoir total pour l'avenir », a déclaré le guide religieux.