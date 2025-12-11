Cote d'Ivoire: Journées de la Siorl - Les 10 ans de la chirurgie de l'implant cochléaire célébrés

Organisée par la Société ivoirienne d'Orl (Siorl) en partenariat avec la Fondation Orl et l'appui du District autonome de Yamoussoukro, la soirée de gala marquant la 2e édition des Journées de la Siorl, s'est tenue, le 6 décembre, à l'hôtel Président de Yamoussoukro. Tous les acteurs présents se sont félicités d'une technique qui change la vie.

L'hôtel Président de Yamoussoukro a servi de cadre, dans la soirée du 6 décembre, au dîner de gala, marquant la fin de la 2e édition des Journées de la Société ivoirienne d'oto-rhino-laryngologie (Siorl) qui s'est tenue sur quatre jours. Un dîner de gala au cours duquel les 10 ans de la chirurgie de l'implant cochléaire en Côte d'Ivoire ont été célébrés.

Le vice-président de la Siorl, Prof. Valery Koffi N'Gattia, s'est réjoui de la tenue de cet évènement qui matérialise l'« engagement sincère » à la santé auditive en Côte d'Ivoire. « Nous célébrons les 10 ans de la chirurgie de l'implant cochléaire en Côte d'Ivoire. 10 ans d'histoires passionnantes et bouleversantes, 10 ans de voix retrouvées et de vies transformées », s'est-il félicité.

La chirurgie de l'implant cochléaire, a-t-il expliqué, est une opération sous anesthésie générale, qui consiste à insérer une électrode dans la cochlée (oreille interne) via une incision derrière l'oreille, pour restaurer l'audition en stimulant directement le nerf auditif.

87 malades opérés gratuitement et 1500 élèves dépistés

Cette édition des Journées de la Siorl qui s'est tenue du 3 au 6 décembre, à Yamoussoukro et Bouaké, était placée sous le thème : « L'Oreille de A à Z ». Diverses activités l'ont meublée, entre autres, la chirurgie humanitaire, une séance de dépistage de la surdité chez les élèves et des journées scientifiques.

Presque tous les médecins Orl de Côte d'Ivoire se sont mobilisés comme une seule personne pour en assurer une réussite éclatante. L'événement, faut-il le rappeler, avait pour objectif de rapprocher l'Orl des populations. Prof. Valery Koffi N'Gattia en a dressé le bilan.

« En deux jours (3 et 4 décembre, Ndlr), 87 malades économiquement faibles ont été opérés grâce à une collaboration bien huilée entre chirurgiens chevronnés et débutants. Aussi, 1 500 élèves ont été dépistés de la surdité et plusieurs formations et renforcement des capacités de nos équipes ont été faites à la faveur des deux journées scientifiques sur l'oreille (les 5 et 6 décembre, Ndlr) », a-t-il détaillé. Et d'ajouter : « nous avons pu être plus près des populations, lister, diagnostiquer et intervenir là où les besoins étaient le plus urgents ».

L'appui déterminant d'Augustin Thiam

Le vice-président de la Siorl a exprimé sa reconnaissance au ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, pour son « appui déterminant » à la réussite des de la présente édition. « M. le ministre, votre accompagnement a largement contribué au succès de ces journées. A travers votre appui institutionnel, logistique et moral, vous avez affirmé votre volonté de faire de la santé, en particulier la santé auditive, une priorité pour les populations du District. Votre engagement a permis de créer un environnement favorable à la mobilisation des équipes médicales et l'accueil des patients », s'est réjoui Valery Koffi N'Gattia.

Son adresse aux bienfaiteurs présents à la soirée a été ponctuée par une présentation chiffrée du contexte sanitaire qui prévaut : « En Côte d'Ivoire, 5 000 enfants naissent sourds chaque année et près de 200 vivent dans une perte auditive invalidante. La levée de fonds n'est pas un volet secondaire, c'est le pilier qui permet d'élargir notre impact pour le dépistage précoce. Les dons vont permettre d'aller dans les écoles, les villages, partout en Côte d'Ivoire. Aussi, ils nous permettront de nous procurer des appareils auditifs qui changeront la vie de certaines personnes. Soyez-en infiniment remerciés ».

Le ministre-gouverneur Augustin Thiam, a rassuré les acteurs de l'Orl qu'il les suit et s'aperçoit que la qualité s'améliore ainsi que certaines nouvelles spécialités apparaissent. « Ce que vous avez fait, à savoir aider les plus démunis, m'a profondément touché et je ne pouvais qu'être solidaire de cette action. À chaque fois que vous entreprendrez quelque chose dans ce sens, je serai à vos côtés », a-t-il promis.