Par cette annonce majeure, ce pays de la péninsule arabique réaffirme sa détermination à soutenir les efforts humanitaires internationaux et à renforcer sa coopération avec les Nations unies.

Les Émirats Arabes Unis ont réitéré leur engagement en faveur de l'action humanitaire mondiale en annonçant un appui financier exceptionnel au Plan d'intervention humanitaire globale des Nations unies pour 2026. Ce soutien, évalué à plus de 550 millions de dollars, soit plus de 310 milliards de francs CFA, s'inscrit dans la vision humanitaire prônée par Son Altesse Sheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan, Président de l'État. L'information a été rendue publique dans une note transmise le mardi 9 décembre.

Selon ce document, cette contribution vise à renforcer un mécanisme de coordination essentiel pour répondre aux crises majeures à travers le monde. Le Plan de réponse humanitaire globale ambitionne de mobiliser 33 milliards de dollars d'ici 2026 afin d'assister près de 135 millions de personnes dans 23 opérations humanitaires. L'une des priorités immédiates est d'apporter une aide urgente à 87 millions de personnes, un effort nécessitant à lui seul une enveloppe de 23 milliards de dollars.

Cette initiative traduit l'engagement constant des Émirats Arabes Unis à soutenir les efforts internationaux visant à protéger les vies humaines, à faire face aux catastrophes et à répondre aux crises touchant les populations les plus vulnérables. Elle met également en lumière le rôle essentiel que joue ce pays dans la promotion de l'action humanitaire multilatérale, notamment en étroite collaboration avec les agences spécialisées des Nations unies, dont le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha).

Son Excellence Reem bint Ibrahim Al Hashemi, ministre d'État à la Coopération internationale, a souligné cette volonté en déclarant :

« Les Émirats Arabes Unis demeurent résolument engagés à soutenir les efforts humanitaires mondiaux et à collaborer avec nos partenaires des Nations unies afin de garantir que l'aide parvienne aux populations les plus durement touchées. »

Cette contribution reflète également les orientations de Son Altesse Sheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan, profondément convaincu de la nécessité de renforcer la solidarité internationale et de répondre de manière efficace, durable et respectueuse de la dignité humaine aux appels humanitaires urgents.

Plusieurs responsables d'agences onusiennes ont salué cette initiative. Tom Fletcher, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, a évoqué « un message fort » envoyé à ceux qui souffrent le plus. Le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a insisté sur l'importance de ce soutien pour renforcer des systèmes de santé fragilisés. Catherine Russell (Unicef), Filippo Grandi (HCR) et Cindy McCain (PAM) ont également exprimé leur reconnaissance, soulignant que cette aide aura un impact direct et vital sur des millions de personnes, notamment les enfants et les réfugiés.