Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - La CEI lance le retrait des documents électoraux dès le 15 décembre

10 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

À l'approche des élections législatives prévues le 27 décembre 2025, la Commission Électorale Indépendante (CEI) a annoncé, dans un communiqué officiel daté du 10 décembre, le début du retrait des documents électoraux destinés aux candidats et candidates.

Ces documents, comprenant les spécimens de bulletins de vote et les affiches, seront disponibles à partir du lundi 15 décembre 2025, dès 11 heures, au siège de l'institution, situé à Abidjan-II-Plateaux, au carrefour Duncan.

La CEI rappelle que cette étape constitue un moment crucial dans le processus électoral, car elle permet aux candidats de disposer officiellement du matériel nécessaire pour mener leur campagne dans la conformité et assurer une bonne information des électeurs. Pour accéder à ces documents, chaque candidat devra présenter sa carte nationale d'identité, document obligatoire pour procéder au retrait.

Le communiqué précise également que les candidats ayant mandaté un représentant doivent s'assurer que celui-ci se présente avec un mandat dûment signé, condition indispensable pour récupérer les documents au nom du candidat concerné. Cette exigence vise à garantir la transparence et l'authentification dans le traitement des dossiers.

Signé par le Secrétaire permanent de la CEI, Kouamé Adjoumani Pierre, le communiqué réaffirme l'engagement de l'institution à assurer un processus électoral rigoureux, organisé et conforme aux standards en vigueur. Cette mise à disposition anticipée des documents électoraux illustre la volonté de la CEI de maintenir un calendrier électoral maîtrisé et de faciliter la préparation des différents candidats en lice.

À deux semaines du scrutin, cette étape marque ainsi une avancée importante vers la tenue d'élections législatives apaisées, transparentes et inclusives.

