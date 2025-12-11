Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 11 Décembre 2025

revue de presse

Dakar Court - La 8ᵉ édition célèbre la vitalité du court-métrage africain

La 8ᵉ édition du Festival international de Courts Métrages de Dakar (Dakar Court) s’est ouverte à Dakar le 9 décembre à l’Institut français du Sénégal et se tiendra jusqu’au 13 décembre 2025. Durant cinq jours, projections, rencontres et découvertes cinématographiques rythmeront cet événement dédié aux nouveaux talents du court-métrage.

L’ambassadrice de France au Sénégal, Mme Christine Fages, a lancé la cérémonie d’ouverture de l’événement. Elle a ainsi salué l’importance du festival dans le paysage culturel sénégalais, soulignant son rôle dans la professionnalisation et la visibilité des jeunes réalisateurs. Elle a insisté sur l’importance des espaces de création ouverts aux voix émergentes du continent. (Source allAfrica)

Egypte : Vers un durcissement des amendes pour contrer les fausses informations

Le Conseil des ministres égyptien, réuni mercredi 10 décembre, a étudié les moyens juridiques à adopter pour parer aux rumeurs et aux fausses informations et toute forme de préjudice qui pourrait nuire à la société ou à l’économie égyptienne, indique-t-on de source officielle au Caire.

Le Conseil a chargé le ministère de la Justice, en coordination avec les ministères et les autorités concernés, d’élaborer un projet de loi modifiant le Code pénal afin de durcir les sanctions relatives aux crimes liés aux rumeurs et aux fausses informations, ainsi que l’article 380 du Code pénal, afin d’assurer un niveau suffisant de dissuasion générale, selon un communiqué publié mercredi 10 décembre (Source Apanews)

UNESCO - Le Caftan marocain inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité

Le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, réuni en sa 20e session à New Delhi, a approuvé ce jour l'inscription du « Caftan Marocain : arts, traditions et savoir-faire » sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Cette décision consacre une reconnaissance internationale majeure envers le Royaume et met en lumière l'estime de la communauté internationale pour la vision éclairée du Roi Mohammed VI en faveur de la préservation du patrimoine national, de la valorisation des expressions artistiques authentiques et de la sauvegarde des savoir-faire traditionnels, considérés comme des leviers essentiels du développement durable et de la cohésion sociale. (Source Gabonews)

Kenya : La Fédération des consommateurs kényane porte plainte contre l'accord de coopération avec les États-Unis

Au Kenya, la Cofek, Fédération kényane des consommateurs, a déposé une plainte mardi 9 décembre auprès de la Haute Cour de Nairobi, contestant l'accord bilatéral de santé signé avec les États-Unis.

Cet accord, conclu jeudi 4 décembre à Washington, prévoit le versement de plus d'un milliard et demi de dollars sur cinq ans pour financer la lutte contre des maladies infectieuses telles que le VIH, le paludisme ou la tuberculose. En échange, le Kenya s'engage à partager des données médicales pour une durée de sept ans. (Source RFI)

Ile Maurice : La prolongation de l'AGOA franchit une première étape à la Chambre

Le projet de loi H.R. 6500 visant à prolonger l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) jusqu'en 2028 a été adopté mercredi par la commission des Voies et Moyens de la Chambre des représentants, par 37 voix contre 3, marquant une avancée importante mais laissant planer l'incertitude sur la suite du parcours législatif.

Le texte, baptisé « AGOA Extension Act», propose une extension dite « propre » du dispositif, qui garantit un accès préférentiel au marché américain pour des milliers de produits africains. Bien que le débat en commission ait été largement dominé par des sujets plus larges- notamment la politique commerciale de l'administration Trump et le manque de supervision récente du Congrès-, les interventions sur l'AGOA ont été unanimement favorables. Plusieurs élus ont insisté sur la nécessité de renforcer l'engagement économique américain en Afrique. (Source L’Express.mu)

Afrique Centrale : Le Burundi ferme sa frontière avec la RDC après la chute d'Uvira

Après la prise de la ville d'Uvira (Sud-Kivu) par la rébellion du M23 ce mercredi 10 décembre avant midi, le Burundi, considéré comme un allié de premier plan de la RDC, a annoncé la fermeture de sa frontière avec son voisin.

Ce pays limitrophe, qui accueille déjà des milliers de déplacés congolais venus d'Uvira, justifie cette décision par la nécessité de se protéger contre toute tentative d'intrusion.

La fermeture de la frontière par Bujumbura, qui cherche à contenir les répercussions directes du conflit sur son territoire, pourrait compliquer davantage la situation humanitaire, alors que de nombreux civils fuient les combats pour chercher refuge de l'autre côté de la frontière. (Source Radio Okapi)

Ouverture officielle de la concertation nationale à Madagascar

La concertation nationale a été officiellement lancée hier au Centre de conférences international (CCI) d’Ivato, dans une atmosphère mesurée. Réunissant responsables politiques, représentants de la société civile et autorités religieuses, cette première étape a surtout permis de poser un cadre encore imprécis, en l’absence de calendrier et de garanties claires sur la suite du processus.

La cérémonie d’ouverture, marquée par un culte œcuménique conduit par le Conseil des Églises chrétiennes à Madagascar (FFKM), a donné le coup d’envoi d’un processus présenté comme une étape importante de la refondation politique. La participation est restée contenue, traduisant un dispositif encore en phase de mise en place, dont les contours restent à préciser. (Source L’Express de Madagascar)

La justice togolaise au cœur de la prévention de la torture

Le Togo a célébré ce mercredi la Journée internationale des droits de l’homme, observée chaque année le 10 décembre.

L’occasion pour les institutions engagées dans la protection des libertés fondamentales de mener diverses activités. Parmi elles, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a organisé à Lomé une rencontre d’échanges avec les magistrats du Tribunal et de la Cour d’appel autour d’un sujet central : la prévention et la lutte contre la torture.

Cette séance de travail a permis aux acteurs de la chaîne judiciaire de revenir sur les défis liés au respect de la Convention des Nations Unies contre la torture et des engagements internationaux pris par le Togo. (Source Togonews)

L’AES ordonne la neutralisation de tout aéronef violant l’espace confédéral

Les chefs d’État de l’Alliance des États du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger) ont annoncé que tout aéronef violant l’espace confédéral serait neutralisé. Cette décision fait suite à l’atterrissage forcé, le 8 décembre 2025 à Bobo Dioulasso, d’un avion militaire nigérian survolant le Burkina Faso sans autorisation. L’AES dénonce un « acte inamical » et réaffirme sa volonté de protéger la souveraineté et la sécurité de ses États membres. (Source Africa 24)

Coupe arabe FIFA 2025 : Maroc et Algérie en route pour le sacre

La Coupe arabe FIFA 2025 entre dans sa phase décisive. Les deux géants africains, le Maroc et l’Algérie, qualifiés en quarts de finale, affichent leurs ambitions au Qatar. Entre détermination sportive et rivalité fraternelle, les Lions et les Fennecs rêvent d’un choc maghrébin en demi-finales.

Les Lions de l’Atlas ouvriront les quarts de finale ce jeudi 11 décembre à 15h30 au stade international Khalifa d’Al Rayyan face à la Syrie. En tête du groupe B avec sept points, le Maroc a démontré sa solidité collective tout au long du premier tour.

Après une victoire maîtrisée contre les Comores (3‑1), un nul décevant face à Oman (0‑0), les hommes de Tarik Sektioui ont terminé en force en battant l’Arabie saoudite (1‑0) grâce à un but précoce de Karim El Berkaoui sur une passe décisive de Tarik Tissoudali. (Source Afrik.com)







