Cote d'Ivoire: Marcory - Le ministre Laurent Tchagba lance la réhabilitation de plusieurs infrastructures sanitaires

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, par ailleurs Coordonnateur principal du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) de Marcory, a procédé, ce mercredi 10 décembre 2025, au lancement officiel des travaux de réhabilitation des centres de santé d'Aliodan et d'Anoumabo.

La cérémonie, organisée au centre de santé de Marcory-Anoumabo, a rassemblé autorités politiques et administratives, chefs coutumiers, guides religieux, responsables du parti ainsi qu'une population venue nombreuse.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme « Santé pour tous à Marcory », lancé en août 2025 par la Fondation T.B.L Espoir et Espérance, présidée par le ministre Tchagba.

Dans son allocution, le ministre a rappelé le sens de cette action. « Dès ma désignation par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, pour conduire les activités du parti ici à Marcory, j'ai initié un certain nombre d'actions à caractère social, parmi lesquelles figure la réhabilitation de ces deux centres de santé. Cette réhabilitation se fera avec l'appui de la Fondation John Cockerill », a-t-il déclaré.

Selon lui, les travaux engagés permettront, une fois achevés, d'offrir aux populations des infrastructures modernes, sécurisées et conformes aux standards actuels, tout en renforçant la capacité d'accueil et en améliorant la qualité des services de santé. « Il s'agit aussi de créer un cadre de travail plus propice pour le personnel médical », a-t-il précisé.

Le ministre a salué l'engagement des partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement. « Votre soutien est la preuve que lorsque nous unissons nos forces, nous transformons les défis en opportunités », a-t-il ajouté.

Représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, Pierre Dimba, le directeur général adjoint de la Santé, Tia Mamadou, a souligné la pertinence du projet, qui va bien au-delà d'une simple réhabilitation. « C'est un pilier essentiel pour le bien-être des populations, un véritable projet de vie », a-t-il indiqué, avant d'exprimer sa gratitude au ministre Tchagba pour cette action salutaire.

Pour sa part, Franck Pasqualini, président de la Fondation John Cockerill, a réaffirmé l'engagement de sa structure à améliorer durablement la qualité des soins. Les travaux sont prévus pour durer huit mois.