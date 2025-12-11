Cote d'Ivoire: BRT Abidjan - Amadou Koné et la Banque mondiale saluent l'avancement spectaculaire des travaux

Le ministre des Transports, Amadou Koné, a conduit, mardi 9 décembre 2025, une visite de terrain aux côtés d'une délégation de haut niveau de la Banque mondiale, dirigée par Mme Anna Bjerde, Directrice générale des Opérations.

Cette mission conjointe, consacrée au suivi du corridor du Bus Rapid Transit (BRT) Yopougon-Bingerville, avait pour objectif d'apprécier l'état d'avancement du chantier, de renforcer le partenariat stratégique entre la Banque mondiale, l'AFD et la Banque africaine de développement, et surtout de recueillir les attentes des futurs usagers de ce nouveau mode de transport.

Première étape : la station "Adjamé Délégation", véritable noeud de connexion entre le BRT et la ligne 1 du Métro d'Abidjan. Présenté comme un futur hub multimodal majeur, ce site a retenu l'attention de la délégation par son importance stratégique dans la transformation de la mobilité urbaine à Abidjan. L'objectif est clair : offrir aux Abidjanais une interconnexion fluide, rapide et adaptée à la croissance démographique de la capitale économique.

La mission s'est ensuite poursuivie vers Yopougon, en passant par les installations du 4e Pont, ainsi que les ouvrages d'art OA3 et OA2, tous en progression constante. À la Station 2, les travaux de génie civil sont déjà bien engagés, confirmant la montée en puissance des activités sur l'ensemble du corridor. À Yopougon Yaosséhi, l'Ouvrage d'Art n°1 (OA1) affiche un taux d'exécution de 90 %, avec un tablier entièrement coulé, illustrant la rapidité et la qualité des travaux sur le Lot 1.

Satisfait des avancées constatées, Amadou Koné a salué la mobilisation des équipes techniques et réaffirmé l'excellence de la coopération avec la Banque mondiale. Il a rappelé que le BRT bénéficiera à près de la moitié de la population d'Abidjan, en réduisant le coût du transport, en modernisant le secteur et en améliorant l'impact environnemental. La mise en service de ce corridor structurant est prévue pour 2028.

Pour sa part, Mme Anna Bjerde s'est dite « très satisfaite » du niveau d'exécution des travaux et de leur impact attendu sur la vie quotidienne des Abidjanais. Elle a encouragé les parties prenantes à poursuivre les efforts en vue d'une réalisation conforme aux standards internationaux.