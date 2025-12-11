Cote d'Ivoire: 4e Conseil scientifique de l'INSP - Bilan et perspectives au menu des travaux

Sous la présidence du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, l'Institut national de santé publique (Insp) a lancé le mercredi 10 décembre 2025, la cérémonie d'ouverture de son 4e Conseil scientifique, à son siège d'Adjamé. Cette édition se tient sous le thème : « Bilan et perspectives de la recherche et de la formation en santé publique en Côte d'Ivoire (2017-2025) ».

Cette rencontre poursuit trois objectifs majeurs : présenter les principales réalisations scientifiques et pédagogiques de l'Insp, recueillir les recommandations du Conseil scientifique pour les années à venir et renforcer la collaboration entre les chercheurs et les institutions partenaires.

Elle a réuni des représentants du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle ; du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ; du ministère des Finances et du Budget, ainsi que des experts nationaux et internationaux, tous mobilisés autour des mêmes enjeux.

Lors de la 3e édition, organisée les 20 et 21 décembre 2016, neuf recommandations avaient été formulées pour soutenir la production de données scientifiques, éclairer les décisions publiques, orienter les politiques et renforcer les capacités des acteurs, en vue d'améliorer durablement la santé des populations.

Cette 4e session vise donc à « analyser les résultats scientifiques produits par les études, examiner les défis et opportunités liés au renforcement de la recherche nationale, et formuler des recommandations pour améliorer la qualité des productions scientifiques sur les politiques et programmes de santé », a rappelé le directeur général de l'Insp, le professeur William Yavo.

Il a également présenté les performances enregistrées depuis 2016 : près de 100 projets de recherche menés, 363 publications scientifiques, 345 communications scientifiques, plus de 22 000 professionnels de santé formés et près de 300 sessions de formation organisées.

Mais avant, Bamourou Diané, représentant le ministre en charge de la Santé, s'est félicité de l'exécution totale des recommandations issues de la session précédente et a réaffirmé l'engagement du ministre à accompagner les institutions sous sa tutelle. « C'est un travail qui a été exécuté à 100 %, et monsieur le ministre s'est engagé à continuer de soutenir ces structures afin que l'Insp soit de plus en plus efficace », a-t-il indiqué.

Notons que les travaux du 4e Conseil scientifique se poursuivront les 12 et 13 décembre 2025 et seront consacrés, notamment à la présentation des groupes de recherche de l'Insp, de leurs missions et activités, à l'exposition de projets phares réalisés et à l'examen des projets de formation et de recherche par les experts du Conseil scientifique.

À l'issue des travaux, ces experts formuleront des recommandations que l'Insp devra suivre pour renforcer son action, avec l'appui du ministère de la Santé, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et celui des Finances et du Budget, afin d'améliorer le bien-être des populations.

A ce jour, l'Insp compte quatre sites : le siège d'Abidjan, le CR-PR de Bouaké, le CR-MTN de Daloa et le CFS de Bouaflé.