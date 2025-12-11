Sénégal: Mouhamadou Bamba Cissé annonce la construction de 186 casernes de sapeurs-pompiers, d'ici à 2035

10 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'État va dérouler un programme de modernisation et d'extension des infrastructures de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), qui inclut la construction de 186 casernes, d'ici à 2035, a annoncé le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, mercredi, à Dakar.

"L'État envisage la construction de 186 casernes de sapeurs-pompiers, dont 86 entre 2026 et 2030", a dit M. Cissé aux députés réunis pour examiner le budget en 2026 du ministère qu'il dirige.

Le programme à dérouler d'ici à 2035 inclut la construction d"'infrastructures intelligentes" pour la BNSP, selon lui.

Les casernes de sapeurs-pompiers de Dahra (nord), Diamniadio, Ndiaganiao (ouest) et Nioro du Rip (centre) seront mises en service d'ici à juillet prochain, a annoncé Mouhamadou Bamba Cissé.

Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique est en train de faire construire les casernes de Kédougou (sud) et de Sokone, selon M. Cissé.

Quelques-unes des 186 casernes prévues vont remplacer une partie de celles devenues vétustes, a-t-il dit.

M. Cissé déplore l'exiguïté de la caserne de Goudomp, qui doit être agrandie.

