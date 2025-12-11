Afrique: Les 'couches vulnérables' invitées à adhérer aux coopératives d'habitat pour accéder facilement au logement

Dakar — Le directeur de l'aménagement urbain et de la restructuration, Momar Ndiaye, invite les "couches vulnérables" à adhérer aux coopératives d'habitat, ce qui, selon lui, devrait faciliter leur accès au logement.

"J'invite les couches vulnérables à adhérer aux coopératives d'habitat pour accéder beaucoup plus facilement au logement, à travers le Fonds pour l'habitat social", a dit M. Ndiaye dans un entretien avec l'APS.

"Les coopératives d'habitat sont des opportunités d'accès au logement pour les couches vulnérables. Elles favorisent la réduction des coûts de la propriété immobilière, grâce à la mutualisation des ressources", a-t-il expliqué.

Momar Ndiaye invite cette frange de la société à créer des coopératives d'habitat pour bénéficier du soutien de l'État, surtout des offres du Programme national d'accès au logement et de rénovation urbaine (PNALRU), que met en oeuvre le gouvernement.

Le PNALRU va construire 1 000 logements dans le court terme, et 500 000 en dix, voire 15 ans, selon le ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires.

Vingt mille hectares ont été aménagés pour la construction des logements du Programme national d'accès au logement et de rénovation urbaine, selon Momar Ndiaye.

Trente pour cent de ces 20 000 hectares sont destinés aux coopératives d'habitat, a-t-il indiqué, ajoutant que "cette assiette foncière sera aménagée et mise à la disposition des populations".

Le directeur de l'aménagement urbain et de la restructuration encourage les coopératives d'habitat à saisir les opportunités offertes par le PNALRU.

"Notre objectif est de désengorger les villes en déplaçant les populations vers d'autres villes", a-t-il dit.

"Une campagne de sensibilisation sur les avantages des coopératives d'habitat est en train d'être menée à Dakar et dans les autres régions", a poursuivi Momar Ndiaye.