Sénégal: Abou Dhabi et Dakar signent 11 accords de partenariat dans plusieurs secteurs

Dakar — Des investisseurs venus des Émirats arabes unis ont signé avec des dirigeants de sociétés nationales sénégalaises 11 accords de partenariat, dans les domaines de l'énergie, des mines, de l'agriculture, de la santé, du numérique et des infrastructures, mercredi, à Dakar.

Une cérémonie de signature des accords a eu lieu au Building administratif Mamadou-Dia, en présence du Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, et d'une délégation émiratie conduite par Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, le ministre du Commerce extérieur de ce pays du Moyen-Orient.

Plusieurs contrats ont été signés par le Réseau gazier du Sénégal et Equiline Energies, une entreprise émiratie spécialisée dans l'exploitation du gaz.

Dans le même secteur, l'énergie, la Société nationale d'électricité du Sénégal a noué un accord de partenariat avec Global South Utilities Power Investment en vue de la construction d'une centrale photovoltaïque dans les énergies renouvelables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En ce qui concerne les mines, la Société des mines de fer du Sénégal oriental et la Société des mines du Sénégal (SOMISEN) ont signé une convention de partenariat avec Ressources Investment, une entreprise émiratie, pour la mise en oeuvre d'un projet de développement des infrastructures logistiques et des mines de fer sénégalaises.

La SOMISEN a scellé d'autres accords de partenariat en vue de la création d'un comptoir de commercialisation de l'or du Sénégal et de la construction d'une unité de production d'engrais à l'aide des phosphates sénégalais.

Concernant la santé, un accord a été noué par la Pharmacie nationale d'approvisionnement et Exim Finance en vue de la construction d'une usine spécialisée dans la fabrication des médicaments génériques au Sénégal.

D'autres accords ont été signés pour le développement des agropoles au Sénégal, la construction et la commercialisation de logements sociaux et d'infrastructures numériques.

L'un des accords va faciliter la digitalisation des finances publiques sénégalaises, selon les deux parties.

Les ministres sénégalais chargés des Finances et du Budget, Cheikh Diba, de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, des directeurs de sociétés nationales et d'autres personnalités ont pris part à la cérémonie au cours de laquelle les accords ont été signés.

Sous la présidence d'Ousmane Sonko, les deux parties ont eu une séance de travail avant de procéder à la signature des conventions de partenariat.

Les accords signés permettront de "renforcer les investissements directs étrangers et d'accélérer la mise en oeuvre des projets prioritaires stratégiques du Sénégal, dans le cadre de l'Agenda national de transformation", le programme national de développement que met en oeuvre le gouvernement sénégalais, a expliqué Cheikh Diba.

"La mission [effectuée au Sénégal par des responsables émiratis] vise à consolider le dialogue stratégique que nous avons avec les Émirats arabes unis et à structurer des partenariats concrets dans les secteurs de l'énergie, des mines, de l'agriculture, de la santé, du numérique et des infrastructures", a-t-il ajouté.