Sénégal: Kaolack - Fin de la formation initiale des stagiaires de la 45e promotion de l'ENSOA

Koutal — Une cérémonie de présentation du drapeau national aux 207 stagiaires de la 45e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) de Kaolack (centre) s'est déroulée mercredi à Koutal, un village situé dans cette région, pour matérialiser la fin de leur formation initiale.

La formation qui vient de s'achever a permis de forger le caractère des stagiaires et de développer leur "esprit de dépassement et de sacrifice", leur "humilité", a dit le colonel Mamadou Yaya Diallo, commandant l'ENSOA.

"Au cours de leur formation initiale, les élèves sous-officiers sont initiés par les anciens aux traditions de l'école. Ils exercent des activités qui leur permettent de s'intégrer à la communauté militaire et de renforcer la cohésion de leur promotion", a-t-il expliqué lors de la cérémonie de présentation du drapeau, en présence du colonel Massamba Thiam, le commandant la zone militaire numéro 3.

La 45e promotion de l'ENSOA comprend 207 élèves : 187 Sénégalais et 20 ressortissants du Burkina Faso, de la Centrafrique, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Tchad et du Togo. Quarante-cinq filles en sont membres.

Le colonel Mamadou Yaya Diallo, commandant l'ENSOA

Les stagiaires sont arrivés à l'ENSOA le 1er octobre 2025, après avoir passé un mois à Thiès (ouest) pour leur visite médicale, a rappelé le commandant de l'école.

La présentation du drapeau national aux stagiaires marque leur "pleine et entière intégration" à l'ENSOA, selon Mamadou Yaya Diallo.

"En choisissant le métier des armes, vous avez souscrit librement à un engagement moral vis-à-vis de votre pays. Vous décidez de servir la nation entière, jusqu'au sacrifice suprême. Je vous recommande de toujours placer votre pays [...] au premier rang de vos préoccupations", a-t-il dit aux stagiaires.

Selon le commandant de l'ENSOA, au cours de la formation initiale, ils ont appris l'éthique du soldat, la discipline, le professionnalisme, le respect du devoir de réserve, l'esprit de camaraderie, la loyauté et la confiance envers leur hiérarchie.

Les stagiaires vont poursuivre leur formation, dont la durée totale est de deux ans.