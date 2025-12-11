Congo-Brazzaville: Littérature - 'Le rêve du pêcheur' d'Hemley Boum honoré à la librairie Les manguiers

L'association Culture Elongo, en partenariat avec la librairie Les manguiers des Dépêches de Brazzaville, a organisé dans la librairie éponyme, une rencontre littéraire autour du roman Le rêve du pêcheur, de la camerounaise Hemley Boum qui a remporté le Prix des cinq continent de la Francophonie en mars 2025. Une rencontre littéraire de haut niveau qui s'est faite en présence du président de l'association congolaise des enseignants de français au Congo-Brazzaville, le Pr Omer Massoumou, et du comité directoire de la Rentrée littéraire du Congo.

Plusieurs communications ont été prononcées au cours de cette rencontre coordonnée par Emilie Eyala, responsable de la librairie Les Manguiers.

Le Dr Ulrich Bakoumissa Ngouani a salué la production littéraire immense et exceptionnelle d'Hemley Boum, couronnée de nombreux prix prestigieux : le prix Ahmadou Kourouma pour Les jours viennent et passent (Editions Galimard, 2019) traduit en plusieurs langue, le prix littéraire des Sciences Po, le prix Louis-Guilloux 2024, le Grand prix Afrique 2025, le prix des cinq continents de la Francophonie 2025. Le rêve du pêcheur est son cinquième roman. Il a été publié en janvier 2024 aux éditions Gallimard (France).

Il a expliqué dans son intervention les grandes lignes du roman de l'auteure qui vit aujourd'hui en région parisienne. Avec ces deux histoires savamment entrelacées, Hemley Boum signe une fresque puissante et lumineuse qui éclaire à la fois les replis de la conscience et les mystères de la transmission. Le livre pose tout un ensemble de questions passionnantes et troublantes : jusqu'à quel point l'éloignement géographique permet-il de s'éloigner des failles familiales ? Et que laisse-t-on derrière soi lorsque l'on fuit ? Que deviennent les vies que nous n'avons pas vécues, les lieux désertés, les héritages suspendus ? L'exil efface-t-il la culpabilité ? Peut-on transmettre ce que l'on n'a jamais dit ? Que fait le silence à ceux qui le reçoivent ? Telles sont les interrogations essentielles qui traversent cette oeuvre.

Et pourtant, malgré l'exil, malgré la distance, la transmission intergénérationnelle n'est jamais totalement rompue. Elle n'est pas toujours consciente, ni voulue, mais elle demeure, vivante, vibrante, en filigrane, dans les gestes, les rêves, les silences, les désirs...

Le rêve du pêcheur est un roman introspectif et profondément humain

Pour mettre en scène ce questionnement, Hemley Boum entrelace deux récits à la temporalité différente : celui de Zack, alias Zachary, homme d'aujourd'hui installé en France ; et celui de Zacharias, son grand-père pêcheur dans un village côtier du Cameroun... Zack a fui le Cameroun à dix-huit ans, abandonnant sa mère, Dorothée, à son sort et à ses secrets. Devenu psychologue clinicien à Paris, marié et père de famille, il est rattrapé par le passé alors que la vie qu'il s'est construite prend l'eau de toutes parts...

A quelques décennies de là, son grand-père Zacharias, pêcheur dans un petit village côtier, voit son mode de vie traditionnel bouleversé par une importante compagnie forestière. Il rêve d'un autre avenir pour les siens... Avec ces deux histoires savamment entrelacées, Hemley Boum signe une fresque puissante et lumineuse qui éclaire à la fois les replis de la conscience et les mystères de la transmission.

En conclusion, le Dr Ulrich Bakoumissa Ngouani, a relevé que Le rêve du pêcheur est un roman introspectif profondément humain, peuplé de personnages complexes, traversé par une tension entre mémoire et oubli, entre départ et fidélité aux origines. Hemley Boum y montre que la transmission familiale ne se contrôle pas : elle circule, même à travers les silences, les corps, les exils.

Et elle questionne la responsabilité de chacun dans ce qu'il choisit ou non de transmettre à ceux qui viennent après. Elle montre qu'au lieu de vouloir à tout prix se libérer de son héritage, il vaut mieux tenter de le réconcilier avec son présent.

EXTRAIT

« Lui était le champion olympique des déserteurs de lieux, de vies. Il savait tout ce qu'il y avait à savoir sur les disparitions : il avait même développé la compétence rare d'être là sans vraiment l'être, de se porter disparu de soi-même. »

EXTRAIT

« Dans l'avion qui me menait au loin, j'ai eu le sentiment de respirer à pleins poumons pour la première fois de ma vie et j'en ai pleuré de soulagement. On peut mourir de mille morts, un peu à la fois, à essayer de sauver malgré lui l'être aimé. J'avais offert à Dorothée mon corps en bouclier, mon silence complice, le souffle attentif de mes nuits d'enfant et en grandissant l'argent que me rapportaient mes larcins, sans parvenir à l'arrimer à la vie. Je pensais ne jamais la quitter mais lorsque les événements m'y contraignirent, j'hésitai à peine. C'était elle ou moi . »