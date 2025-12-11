Sénégal: Crédit-bail et affacturage - Un tournant pour le financement des PME sénégalaises

La Banque nationale de développement (Bnde) a réuni ce mercredi, 10 décembre 2025, des acteurs de l'écosystème économique et entrepreneurial du Sénégal ainsi que des autorités étatiques et des partenaires à l'occasion d'une journée dédiée à la présentation de deux produits financiers encore peu utilisés dans le pays : le crédit-bail et l'affacturage.

Une mobilisation que le directeur général de la banque, Mamadou Faye, a saluée, y voyant la preuve de l'intérêt croissant pour des solutions de financement plus modernes et mieux adaptées aux besoins des entreprises nationales.

Selon M. Faye, cette rencontre poursuit un double objectif : faire connaître des instruments « modernes, souples et avantageux » tels que le crédit-bail et l'affacturage, et instaurer un cadre d'échanges directs avec les entreprises afin d'améliorer leur accompagnement. Malgré leur efficacité éprouvée dans les économies industrialisées, ces mécanismes restent marginalisés au Sénégal, représentant « à peine 2 % des emplois de crédit ».

Le crédit-bail, rappelle le Directeur général de la Bnde, permet aux entreprises de s'équiper sans grever leur trésorerie ni fournir de garanties lourdes, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. L'affacturage, quant à lui, offre une réponse aux problèmes de trésorerie en transformant les factures en « liquidités immédiates », un besoin crucial dans un contexte où les délais de paiement demeurent longs.

Depuis sa création en 2013 et le démarrage de ses activités en 2014, la Bnde affirme avoir mobilisé « plusieurs centaines de milliards de francs Cfa » pour financer des secteurs clés tels que l'agriculture, la pêche, les transports, les infrastructures, l'agro-industrie ou encore le numérique. La banque revendique également un rôle majeur dans l'inclusion financière en soutenant les micros et petites entreprises, ainsi que les femmes et les jeunes entrepreneurs.

Au plan institutionnel, Mamadou Faye met en avant la solidité financière de l'établissement : « Sur 29 banques présentes sur le marché, nous sommes aujourd'hui la banque la mieux capitalisée du pays », a-t-il déclaré, ajoutant que la Bnde occupe désormais « la 6e place en termes de taille de bilan », avec un total bilan dépassant les 800 milliards de francs Cfa en moins de dix ans.

Mamadou Faye a également tenu à dissiper les « clichés » entourant ces produits financiers, expliquant que leur sous-utilisation est largement due à une méconnaissance de leurs mécanismes.

Le Directeur général a enfin lancé un appel solennel au secteur privé et à la diaspora sénégalaise afin qu'ils s'approprient davantage la Bnde, qu'il considère comme un véritable « patrimoine national ». Il a réaffirmé l'engagement de la banque à proposer des solutions financières innovantes, personnalisées et alignées avec les principes de transparence, d'éthique et d'intégrité.