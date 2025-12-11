A l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 10 décembre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre ERIUM Côte d'Ivoire (ex Air Liquide Côte d'Ivoire) s'est retrouvé à la tête du Top5 des plus fortes hausses de cours avec 7,47%.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 870 FCFA la veille à 935 FCFA ce 10 décembre 2025, soit une augmentation de 65 FCFA. Depuis le 8 décembre 2025 où elle cotait 810 FCFA, l'action ERIUM Côte d'Ivoire connait une hausse de 125 FCFA. Au 31 décembre 2024, le résultat net de la société ERIUM se situait à 377 millions de FCFA contre 896 millions de FCFA au 31 décembre 2023, soit une baisse de 58%. La société n'a pas encore publié son rapport d'activité au titre du premier trimestre, du deuxième trimestre et du troisième trimestre 2025.

En dehors de ERIUM Côte d'Ivoire, le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres BOA Mali (plus 1,96% à 4 170 FCFA), ONATEL Burkina Faso (plus 1,81% à 2 525 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 1,43% à 10 650 FCFA) et BICB Bénin (plus 1,02% à 4 950 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 5,17% à 1 100 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 4,44% à 1 505 FCFA), Oragroup Togo (moins 3,10% à 2 500 FCFA), BOA Bénin (moins 2,68% à 5 810 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (moins 1,90% à 15 500 FCFA).

La valeur totale des transactions se situe au-dessous du milliard de FCFA avec une réalisation de 792,982 millions de FCFA contre 1,559 milliard FCFA le mardi 9 décembre 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 48,557 milliards, en passant de 13 516,354 milliards de FCFA la veille à 13 467,797 milliards FCFA ce mercredi 10 décembre 2025.

Celle des obligations connait une baisse de 9,75 milliards à 10 073,668 milliards FCFA contre 11 083,418 milliards FCFA le mardi 9 décembre 2025.

Pour la seconde journée consécutive, les trois indices phares sont tous en rouge. L'indice BRVM Composite enregistre ainsi une baisse de 0,36% à 349,31 points contre 350,57 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi baissé de 0,39% à 167,30 points contre 167,96 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a cédé 0,47% à 144,61 points contre 145,29 points la veille.