Sénégal: Maintien de l'ordre à l'université - Le ministre de l'Intérieur défend l'application 'stricte' de la loi

"L'intervention des forces de sécurité dans l'espace universitaire relève strictement des réquisitions prévues par la loi 94-119 du 24 novembre 1994 sur les franchises universitaires", a-t-il déclaré, répondant à l'interpellation de la députée Aïssata Tall Sall (opposition), en marge de l'examen du projet de budget 2026 de son département ministériel.

Le projet de budget 2026 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a été fixé à 220 milliards 005 millions 608 mille 585 FCFA en crédits de paiement, les autorisations d'engagement pour le même exercice s'élevant à 222 milliards 257 millions 775 mille 532 FCFA.

Le ministre a rappelé que le recteur dispose de pouvoirs propres en matière de réquisition et qu'aucune autorité ne peut s'y soustraire.

"L'université n'est pas une zone de non-droit", a-t-il insisté, estimant que le refus d'exécuter une réquisition constituerait une faute pour la police comme pour le ministère.

Mouhamadou Bamba Cissé a assuré qu'aucune blessure par balle n'a été enregistrée lors des récents incidents, bien que 29 agents et plusieurs étudiants aient été blessés.

Il a souligné qu'aucune bavure policière n'a été constatée, saluant les "avancées" de la nouvelle doctrine du maintien de l'ordre, notamment l'interdiction de tout usage d'armes à feu dans l'espace universitaire.

Le ministre a annoncé avoir demandé au recteur de lever la présence policière sur le campus, estimant que "la paix est revenue" et que cette mesure répondrait à une revendication des étudiants.

Il a enfin rappelé son attachement au respect strict des textes et à la protection à la fois des étudiants et des forces de défense et de sécurité.