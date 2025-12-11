Sénégal: Le budget du ministère des Pêches et de l'Economie maritime arrêté à plus de 32 milliards FCFA

10 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le budget du ministère des Pêches et de l'Économie maritime est arrêté à 32 546 528 804 FCFA pour l'exercice 2026, contre 40 039 641 597 FCFA en 2025, a-t-on appris de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire.

"Le projet de budget 2026 du ministère des Pêches et de l'Économie maritime s'élève à 32 885 939 729 FCFA en autorisations d'engagement (AE). Les crédits de paiement (CP) sont arrêtés à 32 546 528 804 FCFA contre 40 039 641 597 FCFA en 2025 ", rapporte la même source.

Le ministère enregistre une baisse de 7 484 112 793 FCFA en valeur absolue, correspondant à 19 % en valeur relative.

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba explique cette baisse par l'achèvement de projets financés sur ressources extérieures.

Les programmes Pêche et Aquaculture (11 530 322 048 FCFA) ainsi que celui dédié à l'Économie maritime (14 249 302 219 FCFA) seront déroulés au cours de cet exercice.

De même que le programme de Pilotage, coordination et gestion administrative (3 266 904 537 FCFA)

La Caisse d'Encouragement à la Pêche et à ses Industries annexes (CEPIA) est doté d'une enveloppe de 3 500 000 000 FCFA.

