Sénégal: Journées médicales de Fanaye - Plus de 1900 personnes consultées en trois jours

Fanaye — Au total, 1961 personnes ont bénéficié de consultations médicales gratuites en trois jours à Fanaye, une commune du département de Podor, a appris l'APS du Docteur Malick Diallo, directeur des ressources humaines au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Ces journées de consultation ont été rendues possibles grâce à l'initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en collaboration avec la Ligue des étudiants marocains au Sénégal et le Collectif des médecins marocains.

"Ces consultations s'inscrivent dans la vision Transformation 2050, qui vise à rapprocher les populations des lieux de soins. Dans les zones rurales et périurbaines, beaucoup se déplacent vers les centres urbains pour se faire consulter. Avec cette initiative, nous voulons apporter les soins directement aux communautés", a expliqué Dr Diallo qui faisait le bilan de trois jours de consultations gratuites.

Pour ces journées, 72 médecins de toutes spécialités confondues ont été mobilisés, a-t-il fait savoir. Les agents ayant pris part aux journées de consultations ont été déployés dans des différentes zones de la commune pour prendre en charge un grand nombre de patients, a-t-il ajouté.

D'après le médecin, les personnes consultées souffrent de maladies chroniques et des pathologies transmissibles nécessitant des consultations générales.

"Le ministère travaille actuellement à la finalisation de la carte sanitaire nationale, qui permettra d'identifier les besoins précis en médecins, sages-femmes et infirmiers par commune. Cette démarche vise à renforcer les postes et centres de santé, améliorer la qualité des soins et réduire le recours systématique aux hôpitaux surchargés", a annoncé Dr Diallo.

Il a fait savoir que le ministère prévoit de recruter 2 500 agents de santé dans le cadre de la loi de finances 2026, afin de renforcer les structures locales et permettre un suivi régulier des populations rurales.

Selon lui, cette opération pourrait être pérennisée et étendue à d'autres communes du département, en partenariat avec les associations marocaines et les praticiens sénégalais.

Une manière, selon lui, de garantir un accès régulier aux soins de santé et de "soutenir les initiatives locales de prévention".