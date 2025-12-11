Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a annoncé, mercredi, à Dakar, la mise en oeuvre prochaine d'un programme de réhabilitation et de modernisation des bâtiments administratifs du pays, doté d'un budget de 67 milliards de francs CFA.

"Un nouveau programme de grande envergure, élaboré avec la collaboration du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, d'un coût de 67 milliards de francs CFA, sera lancé dans les 14 régions, les 46 départements et les 127 arrondissements du pays", a-t-il déclaré devant les députés réunis pour examiner le budget 2026 du ministère qu'il dirige.

Il assure que "le ministère prévoit, en 2026, de boucler la construction des préfectures de Kaolack et de Bignona, des sous-préfectures de Rao et de Fissel".

Mouhamadou Bamba Cissé s'est réjoui du travail fait au quotidien par les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets.

Il a promis de mettre davantage de moyens à la disposition de l'administration territoriale, pour l'aider à mieux exercer ses missions.

Le montant des crédits de paiement (ressources) du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en 2026 est fixé à 220 005 608 585 francs CFA. Ses autorisations d'engagement (dépenses) s'élèvent à 222 257 775 532 francs.