Sénégal: De 'sérieuses difficultés d'accès à l'eau' signalées à Mérina Sarr, dans la région de Louga

10 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — Des habitants de Mérina Sarr ont signalé de "sérieuses difficultés d'accès à l'eau" dans ce village situé dans la région de Louga (nord) et invité les pouvoirs publics à les pallier dans les plus brefs délais.

Le porte-parole du comité d'organisation du Gamou (pèlerinage) annuel de Mérina Sarr, Serigne Mara Sarr, craint que la pénurie d'eau impacte le déroulement de cet évènement prévu le 17 janvier prochain.

"C'est vraiment déplorable", s'est inquiété M. Sarr, affirmant que les pénuries d'eau sont récurrentes dans le village.

Il s'entretenait avec des journalistes, à Louga, à la fin d'une réunion consacrée aux préparatifs du Gamou annuel de Mérina Sarr.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des défaillances techniques survenues au forage de Sagatta, qui approvisionne le village en eau, seraient à l'origine des pénuries d'eau, selon Serigne Mara Sarr.

Il ajoute que l'indisponibilité de l'eau pourrait être liée aussi au non-paiement de factures d'électricité par le distributeur.

À l'occasion de la réunion consacrée aux préparatifs du Gamou, M. Sarr a demandé aux autorités administratives de la région de Louga de veiller à l'amélioration du réseau de téléphonie mobile de la zone.

Il souhaite en même temps qu'une sage-femme soit affectée au poste de santé de Mérina Sarr.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.