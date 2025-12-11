Sénégal: De 'sérieuses difficultés d'accès à l'eau' signalées à Mérina Sarr, dans la région de Louga

Louga — Des habitants de Mérina Sarr ont signalé de "sérieuses difficultés d'accès à l'eau" dans ce village situé dans la région de Louga (nord) et invité les pouvoirs publics à les pallier dans les plus brefs délais.

Le porte-parole du comité d'organisation du Gamou (pèlerinage) annuel de Mérina Sarr, Serigne Mara Sarr, craint que la pénurie d'eau impacte le déroulement de cet évènement prévu le 17 janvier prochain.

"C'est vraiment déplorable", s'est inquiété M. Sarr, affirmant que les pénuries d'eau sont récurrentes dans le village.

Il s'entretenait avec des journalistes, à Louga, à la fin d'une réunion consacrée aux préparatifs du Gamou annuel de Mérina Sarr.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des défaillances techniques survenues au forage de Sagatta, qui approvisionne le village en eau, seraient à l'origine des pénuries d'eau, selon Serigne Mara Sarr.

Il ajoute que l'indisponibilité de l'eau pourrait être liée aussi au non-paiement de factures d'électricité par le distributeur.

À l'occasion de la réunion consacrée aux préparatifs du Gamou, M. Sarr a demandé aux autorités administratives de la région de Louga de veiller à l'amélioration du réseau de téléphonie mobile de la zone.

Il souhaite en même temps qu'une sage-femme soit affectée au poste de santé de Mérina Sarr.