Sénégal: Lutte contre l'orpaillage clandestin - Du matériel saisi et cinq individus interpellés à Saraya (sécurité)

10 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Des éléments de la légion de gendarmerie de Kédougou ont interpellé cinq individus et saisi du matériel dans des sites d'orpaillage clandestins de Saraya (sud-est) et du long de la Falémé, lors d'une vaste opération de sécurisation et de contrôle des activités minières de la région, a appris l'APS mercredi, de source sécuritaire.

Cette opération d'identification des sites clandestins, de démantèlement des réseaux d'orpaillage clandestins, a été lancée lundi, et se poursuivra jusqu'à vendredi dans les zones aurifères de la région.

"Le bilan provisoire de l'opération fait état d'un démantèlement d'un site clandestin à Wassadou, au nord de Lamina, près du fleuve Gambie, d'une saisie d'un important lot de matériel et de cyanure utilisée dans le traitement de l'or ainsi que l'interpellation de cinq individus", précise la même source.

Elle a ajouté que cette intervention s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan d'action de lutte contre la délinquance, de contrôle et régulation des activités minières artisanales menées dans les sites aurifères du sud-est du Sénégal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la source sécuritaire, le matériel saisi est constitué de cinq groupes électrogènes, deux motopompes, deux marteaux-piqueurs, trois têtes de cracheur, sept sacs de cailloux, un tricycle et trois motos. "À cela s'ajoutent des produits chimiques sensibles : 20 sacs de cyanure ; 3 sacs de charbon actif et 2 sacs de farine", dit-elle.

L'utilisation du cyanure dans le traitement de l'or représente un danger majeur pour les populations riveraines et les écosystèmes du bassin du fleuve Gambie et celui de la Falémé.

Les cinq individus impliqués dans des infractions liées à l'exploitation illégale des ressources minières seront présentés à la justice pour répondre des faits qui leur sont reprochés.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.