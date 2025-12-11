Sénégal: Lutte contre l'orpaillage clandestin - Du matériel saisi et cinq individus interpellés à Saraya (sécurité)

Kédougou — Des éléments de la légion de gendarmerie de Kédougou ont interpellé cinq individus et saisi du matériel dans des sites d'orpaillage clandestins de Saraya (sud-est) et du long de la Falémé, lors d'une vaste opération de sécurisation et de contrôle des activités minières de la région, a appris l'APS mercredi, de source sécuritaire.

Cette opération d'identification des sites clandestins, de démantèlement des réseaux d'orpaillage clandestins, a été lancée lundi, et se poursuivra jusqu'à vendredi dans les zones aurifères de la région.

"Le bilan provisoire de l'opération fait état d'un démantèlement d'un site clandestin à Wassadou, au nord de Lamina, près du fleuve Gambie, d'une saisie d'un important lot de matériel et de cyanure utilisée dans le traitement de l'or ainsi que l'interpellation de cinq individus", précise la même source.

Elle a ajouté que cette intervention s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan d'action de lutte contre la délinquance, de contrôle et régulation des activités minières artisanales menées dans les sites aurifères du sud-est du Sénégal.

Selon la source sécuritaire, le matériel saisi est constitué de cinq groupes électrogènes, deux motopompes, deux marteaux-piqueurs, trois têtes de cracheur, sept sacs de cailloux, un tricycle et trois motos. "À cela s'ajoutent des produits chimiques sensibles : 20 sacs de cyanure ; 3 sacs de charbon actif et 2 sacs de farine", dit-elle.

L'utilisation du cyanure dans le traitement de l'or représente un danger majeur pour les populations riveraines et les écosystèmes du bassin du fleuve Gambie et celui de la Falémé.

Les cinq individus impliqués dans des infractions liées à l'exploitation illégale des ressources minières seront présentés à la justice pour répondre des faits qui leur sont reprochés.