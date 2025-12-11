Ile Maurice: Le soutien essentiel des parents...

11 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)

A l'école Doorgachan Hurry Government Hurry, Guerel Anderson est extrêmement satisfait. Sa maman rappelle le soutien essentiel de ses parents qui ont toujours été présent pour soutenir leur petit fils dans ses études et l'encourager.

Elle exprime également sa gratitude envers les enseignants pour l'accompagner dans ses apprentissages. Elle ne croyait pas que son fils aurait un tel résultat et remercie Dieu et Anderson pour lui avoir donné un joli cadeau. Elle reconnait que l'école a été un cadre structurant où son fils a pu reçu l'aide nécessaire pour progresser.

Quant à Anderson, il dit : «Je remercie mes parents et mes enseignants pour ce résultat et je suis satisfait du collège que j'ai eu.»

Pour Shakshi Seetana : «Je remercie mes professeurs, surtout ma Miss qui m'a beaucoup aidée en mathématiques. Je suis extrêmement contente d'avoir eu le Simadree Virahasawmy SSS.» Même émotion du côté de sa maman qui ne cache pas son contentement. Elle félicite sa fille d'avoir obtenu un bon résultat et lui souhaite bon courage pour le futur.

