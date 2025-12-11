Madagascar: Antananarivo - Risque d'éboulement dans quinze endroits

Les pluies renforcent les risques d'effondrement, et plusieurs sites de la capitale sont actuellement identifiés comme particulièrement vulnérables.

Antananarivo fait face en ce moment à des risques importants d'effondrement de rochers, de déracinement d'arbres, d'éboulements et de glissements de terrain. Selon nos enquêtes, une quinzaine de sites présentent de réelles menaces, notamment dans les quartiers situés sur les hauteurs de la ville, tels que Manjakamiadana, Ambohipotsy ou Andafiavaratra.

« Cependant, la partie haute de la ville n'est pas la seule zone à risque. En raison des intempéries, les lieux situés près des canaux d'évacuation des eaux ou le long du fleuve Ikopa sont également menacés », indique le commandant Eric Olivier Ralaivaonoro, chef de corps des sapeurs-pompiers de Tsaralalàna, hier.

Parmi les autres quartiers et espaces sensibles figurent le Lac Anosy, avec ses jacarandas vieillissants, Tsimialonjafy, Ambanin'Ampamarinana, le haut d'Ankadilalana, Andrefan'Ambohijanahary, ainsi que Manjakamiadana, Ambohipotsy, Andafiavaratra, Anosizato, Ampitatafika, Andavamamba, 67ha, Isotry et Andravoahangy.

Ces dangers ne concernent pas uniquement les habitations, mais aussi les espaces publics, mettant en péril la sécurité des piétons et des usagers des routes environnantes. Les jacarandas du Lac Anosy, devenus fragiles avec l'âge, peuvent par exemple se déraciner à tout moment.

Vigilance

Les risques de glissements de terrain s'intensifient pendant la saison des pluies. Dans plusieurs quartiers d'Antananarivo, terrains instables, pentes abruptes et sols saturés d'eau favorisent les éboulements, menaçant les habitations et les infrastructures.

La vigilance reste donc de mise, surtout dans les zones déjà identifiées comme vulnérables. Les habitants sont appelés à surveiller les signes avant-coureurs : fissures au sol, murs qui se déplacent, arbres qui s'inclinent.

Selon les prévisions de Météo Madagascar, les orages demeurent actifs dans plusieurs régions du pays, mais leur intensité devrait décroître progressivement au cours des trois prochains jours, notamment dans le centre et l'est de l'île.

La population est toutefois invitée à maintenir une vigilance élevée. Plusieurs quartiers ont déjà subi des effondrements, comme celui de Soavina, qui a fait quatre victimes la semaine dernière après de fortes pluies.